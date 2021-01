Computer Vision, Gian Luca Foresti guida l'associazione nazionale

Gian Luca Foresti, ordinario di Informatica e Direttore del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche dell’Università di Udine, è stato eletto alla presidenza dell’Associazione italiana per la Ricerca in Computer Vision, Pattern recognition e machine Learning (CVPL). Per il biennio 2020-2022, dunque, coordinerà la comunità scientifica nazionale del settore.

L'assemblea dei soci ha ratificato la nomina all'unanimità, eleggendo inoltre alla vicepresidenza Sebastiano Battiato, dell’Università di Catania, e nel ruolo di rappresentante internazionale Nicu Sebe, dell’Università di Trento.

"Le attività di ricerca dell’Associazione si svolgono in oltre 70 laboratori di ricerca di oltre 30 atenei italiani con importanti risultati applicativi – spiega Gian Luca Foresti – nei settori strategici quali il medical imaging, la realtà aumentata, l’interazione uomo macchina, i veicoli autonomi aerei e terrestri, la biometria e la cybersecurity".

L’Associazione CVPL, che oggi conta oltre 400 iscritti tra professori e ricercatori dei settori di informatica e ingegneria informatica, oltre che numerosi rappresentanti di aziende e industrie del settore informatico, è una delle più antiche associazioni scientifiche della accademia italiana nell’area informatica. Nata nel 1983 come affiliata all’International Association in Pattern Recognition (IAPR) ha come missione istituzionale quella di far crescere la comunità scientifica italiana nelle discipline della visione artificiale, dell’elaborazione di immagini e video, del pattern recognition e del machine e deep learning, tematiche che negli ultimi anni sono alla base dei grandi risultati che si stanno ottenendo nel più ampio campo dell’Intelligenza Artificiale.

L’Associazione CVPL promuove iniziative di diffusione scientifica (convegni e conferenze su tutto il territorio italiano). Ogni due anni, l’Associazione organizza la conferenza internazionale in Image Analysis and Processing (ICIAP), nata negli anni ’80 e ospitata a Udine nel 1999 e la Scuola estiva di Dottorato “La Visione delle Macchine (VISMAC)”. La prossima edizione della Conferenza ICIAP si terrà a Lecce nel mese di settembre 2021, mentre la scuola VISMAC si terrà a Palermo in autunno.