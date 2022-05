Con Fidapa si riflette su 'Donne e pandemia'

L’associazione femminile Fidapa Bpw Italy, sezione di Udine, insieme a quelle di Trieste Storia, Tergeste e Pordenone, con la collaborazione dell’Università di Udine -Dipartimento di Scienze Giuridiche, organizza due giornate di iniziative, il 19 e 20 maggio, per parlare di quali specifiche difficoltà abbiano affrontato le donne a causa della pandemia e quali opportunità si possano ora aprire.

L’Open Day cittadino di Fidapa, associazione che, in tutta Italia conta, 10 mila socie suddivise in 300 sezioni, delle quali quattro hanno sede in Regione, si articolerà in due giornate. Giovedì 19 maggio, alle 16, nell’Aula 4 di palazzo Antonini, incontro aperto al pubblico dal titolo ‘La pandemia di genere: quali problemi per le donne e quali nuove opportunità?’. Intevengono: Chiara Cristini, ricercatrice di Ires Fvg; Hanna Farah, presidente associazione psicologi per i popoli Fvg; Michela Flaborea, amministratrice delegata di Televita; Caterina Mazzanti, assegnista di ricerca in diritto del lavoro; Pina Rifiorati, presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati; Alessia Barbuio, lavoratrice presso Ipercoop Meduna; modera la giornalista Isabella Gregoratto.

Venerdì 20, alle 18, alla Libreria Friuli (via dei Rizzani 1), presentazione del libro: “Pillole di coscienza collettiva. Immaginare l’inedito umano”. Discutono: Lucia Kroasovec Lucas, direttrice della collana “la città agile” e la giornalista Giacomina Pellizzari.

Tutta la manifestazione ha ottenuto il patrocinio dell’Università di Udine, Dipartimento di Scienze Giuridiche e Laboratorio Lavoro, oltre che dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Udine e del Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Trieste.

Gli incontri sono aperti al pubblico, senza prenotazione, fino a esaurimento capienza sale. Sarà possibile seguite l’incontro pubblico del 19 maggio anche on-line, in diretta sulla pagina Facebook “Fidapa Bpw Udine”, nella quale si trovano tutte le iniziative della sezione udinese.