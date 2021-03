Con Il Friuli la guida ai Bonus 2021

Per la ristrutturazione della casa, per l’acquisto dell’auto, per gli occhiali e il telefonino, ma anche per l’assistenza degli anziani e molto altro. Il 2021 sarà ricordato come l’anno dei Bonus, viste le tante forme di sostegno pubblico per l’acquisto di prodotti e servizi. Orientarsi in questa selva di incentivi e agevolazioni, però, non è semplice e così il settimanale Il Friuli ha voluto pubblicare una semplice e pratica guida che sarà allegata gratuitamente al numero in edicola da venerdì 5 marzo.