Con Unicorn Trainers si parla di colture indoor

Lunedì 3 febbraio, con inizio alle 18.30, l’Unicorn Trainers Club di Udine organizza, nella sua sede di viale Ledra 108, un incontro di approfondimento sull’indoor farming. Interverranno come relatori: Andrea Magelli, co-Founder del Future Food Institute, network globale - con base a Bologna e sedi a Tokyo, San Francisco e Shanghai - che fa della food innovation uno strumento chiave per affrontare le grandi sfide dell’umanità in ambito di accessibilità e sostenibilità alimentare; Michele Morgante, professore ordinario di genetica all’Università di Udine e direttore scientifico dell’Istituto di Genomica Applicata; l’architetto Stefano Chiocchini, titolare dello studio Chiocchini&Partners di Perugia, Founder e CEO di Serranova, startup che realizza innovative serre modulari a fotoluminescenza, e Pierluigi Giuliani, co-Founder e CEO di Agricola Moderna - startup innovativa con base a Milano dedicata alla coltivazione in vertical farming con metodi in idroponica e successiva distribuzione.

Le forme e i diversi sistemi di coltivazione indoor (idroponica, aeroponica e acquaponica) delle vertical farm sono esplose negli ultimi anni con un valore di mercato 2018 superiore a 3 miliardi di dollari ed una previsione di crescita a 22 miliardi di dollari entro il 2026 (Global Market Insights).

Surriscaldamento globale, desertificazione, crescita della popolazione e delle megalopoli, da un lato, e sviluppo di tecnologie come LED, energie rinnovabili e Intelligenza artificiale, sono tra i motori di questo sviluppo. E’, quindi, giunto il momento di iniziare a conoscere questo fenomeno, il suo potenziale impatto e le opportunità che per imprenditori, manager e consumatori si aprono.

L’incontro rientra nella mission che si è dato l’Unicorn Trainers Club di raccogliere e divulgare le migliori idee innovative, di intercettare e supportare startup ad alto potenziale, di sviluppare la cultura dell’open innovation, di favorire e promuovere l’attività di Venture Capital, Angel investing e Corporate Venture Capital. Inoltre il Club strizza l’occhio a enti e istituzioni che rappresentano il tessuto tecnico-culturale della nostra Regione: Università, Parchi scientifici e Incubatori.