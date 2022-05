Concentro valorizza l’attività delle associazioni di categoria

Sarà Coldiretti ad avviare il progetto promosso da Concentro, l’azienda speciale della Camera di commercio di Pordenone. L’inaugurazione è prevista mercoledì 18 alle 11.30, alla presenza del rappresentante di giunta dell’ente camerale Marco De Munari. L’iniziativa prevede l’allestimento a turno, da parte delle associazioni di categoria, di uno spazio adiacente all’ingresso principale di palazzo Mantica (ex ufficio carburanti, corso Vittorio Emanuele a Pordenone) che sarà appositamente allestito con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’attività delle associazioni di categoria e nel contesto di Coldiretti, ovviamente, l’agricoltura con tutto ciò che gira intorno.

“Il nostro obiettivo è di farci conoscere a 360 gradi", commenta il presidente di Coldiretti Matteo Zolin. "Coldiretti e l’agricoltura sono tante cose. Basti pensare all’assistenza che come organizzazione somministriamo a migliaia di aziende tutti i giorni. Ma noi non ci fermiamo qui. Il nostro progetto si rivolge più in là e cioè ai cittadini consumatori. Con Campagna Amica e la rete dei mercati agricoli ci rivolgiamo ai consumatori con il chilometro zero e il cibo giusto. La nostra finalità - conclude il presidente - è aumentare la sensibilità nella difesa dei nostri territori, delle nostre produzioni puntando alla sostenibilità anche con meno sprechi. Di quanto sia importante il cibo ce ne accorgiamo troppo spesso solo quando scoppia una crisi, come abbiamo visto con il covid o la guerra. Sostenere la nostra agricoltura è invece fondamentale per difendere la nostra sovranità".

Nello spazio promozionale di Concentro Coldiretti farà anche conoscere i servizi rivolti al cittadino come quelli fiscali con il Caf e quelli assistenziali con il patronato Epaca.

Lo spazio sarà aperto il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alla 12.30 fino a luglio. Inoltre ci saranno delle aperture straordinarie con eventi dedicati.