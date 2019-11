Condominio, spese straordinarie, fondo speciale

Con la riforma del condominio sono state introdotte alcune novità in tema di manutenzione straordinaria. Prima di tutto, c’è l’obbligo di creare un fondo speciale vincolato per una specifica necessità che garantisca che le somme versate siano destinate esclusivamente al pagamento dei lavori e impedire all’amministratore di attingere dal conto speciale somme di denaro per l’ordinaria gestione o per coprire le spese dei condomini incapienti.

La somma da accumulare sul conto corrente dovrà essere di importo non inferiore all’ammontare del costo previsto per i lavori da eseguire. Il fondo dovrà essere gestito con una contabilità separata, facendo versare ai condomini le quote in base ai millesimi di proprietà fino al raggiungimento del costo preventivato per poter dare inizio ai lavori.

Per far sì che la somma accumulata sul conto corrente speciale sia opponibile ai terzi e non pignorabile separandola dal restante patrimonio del condominio, si può operare cone un “trust”, superando di fatto il principio della garanzia patrimoniale generica.

In pratica è la segregazione patrimoniale: può essere destinato a determinati beneficiari, nella fattispecie a garanzia di pagamento all’impresa che eseguirà i lavori. Infine i creditori non potranno agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti, salvo rivalersi in seguito verso quelli morosi.