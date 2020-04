Confapi, accordo per riaprire in sicurezza

E' stato sottoscritto oggi dal Presidente di Confapi Fvg Massimo Paniccia e dai Segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil un accordo che definisce l’ambito di applicazione del Protocollo di contrasto al Covid-19 del 14 marzo 2020 per le piccole e medie imprese della regione associate a Confapi.

L’intesa nasce dalla volontà comune di garantire la tempestiva riapertura delle aziende e la sicurezza delle condizioni di lavoro degli addetti, tramite il supporto operativo di un Comitato paritetico costituito da datori di lavoro e rappresentati dei lavoratori al fine di favorire la sicurezza sul lavoro intesa quale presupposto di avvio della Fase due.

“In un momento cruciale per la nostra economia, il comitato rappresenta un concreto aiuto alle imprese e al mondo del lavoro che è doveroso supportare” ha commentato il presidente Paniccia “e nasce dall’esigenza di dover ripartire nel rispetto delle norme di prevenzione e contenimento del contagio, soprattutto a favore delle imprese più piccole che potrebbero trovarsi in maggiori difficoltà. Il tavolo di lavoro avrà finalità operative, si riunirà periodicamente e potrà anche veicolare le richieste delle imprese alle istituzioni territoriali e ai comitati scientifici competenti".

“Un risultato importante” hanno commentato le organizzazioni sindacali “che sfocia dal confronto con Confapi in quanto proprio le piccole e medie imprese e i loro lavoratori, che costituiscono il 95% del nostro tessuto industriale, sia per struttura organizzativa che per fasi di processo, hanno necessità di ricevere indicazioni chiare e rispondenti alle loro necessità reali”.