Confapi in consultazione da Mario Draghi

Nel corso della settimana il Presidente di Confapi Maurizio Casasco ha incontrato il premier incaricato Mario Draghi. Coniugare salute e sviluppo, investire in capitale umano per ridare fiducia al sistema delle piccole e medie industrie è il messaggio che Confapi ha portato.

Sono stati toccati temi importanti per le nostre Imprese, primo fra tutti quello dell'emergenza sanitaria. La nostra proposta è quella di coniugare lo sviluppo economico con la salute, attraverso la possibilità di vaccinare i dipendenti in azienda con il supporto del medico del lavoro. I vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson non necessitano di particolare refrigerazione e lo rendono fattibile. Così si alleggerisce il sistema nazionale e si mette a sistema azienda, medico del lavoro, sanità pubblica e parti sindacali per raggiungere un'altissima percentuale, il 95-100% di vaccinati, e quindi coniugare la sicurezza all'economia. Operare in un sistema aziendale e di filiera sicuro permette la mobilità delle persone, condizione fondamentale per il rilancio della produttività e soprattutto delle relazioni commerciali attualmente penalizzate.

Il secondo punto riguarda la necessità di affrontare le riforme, in particolare, della P.A., della Magistratura e della burocrazia che consentano di dare più competitività al sistema Paese, condizione propedeutica ad ogni azione economica e di investimento.

Senza questi passaggi iniezioni di nuovi capitali e maggiore produttività difficilmente troveranno un terreno fertile sul nostro territorio e potranno accrescere il PIL.

Un terzo punto è legato al sostegno della patrimonializzazione delle PMI allo scopo di consentire investimenti aziendali, introduzione di nuove tecnologie, specie in digitalizzazione, sviluppo dell’economia circolare e di tutte le altre forme di investimento che costituiscono la nuova frontiera industriale.

Il capitale umano è un’altra priorità sulla quale bisogna investire. Infatti, è inutile disporre di tecnologie avanzate se manca il personale che le sappia utilizzare o se questo va disperso, se mancano efficaci politiche del lavoro o se questo è sottratto ad ogni flessibilità.

I giovani sono il futuro d’Italia e dobbiamo invogliarli a fare impresa, adottando normative e regole a favore dell’intraprendere e non contro di esso e instaurando un clima sociale a ciò conforme.