Confartigianato, nuova sede a Cividale

Confartigianato-Imprese Udine rinnova la sua presenza a Cividale del Friuli dove sabato 19 ottobre, alle 10, saranno inaugurati i nuovi uffici della società di servizi (Confartigianato Servizi Fvg) in via Perusini 12. Un nuovo punto di riferimento che si aggiunge ai 23 uffici presenti nelle ex province di Udine e Trieste, distribuiti tra centri mandamentali e minori così da garantire all’associazione una presenza capillare al fianco delle imprese, giorno dopo giorno.

A questo proposito, il nuovo ufficio di via Perusini sarà un punto di appoggio per le 2.763 aziende artigiane presenti nella zona che cercano supporti concreti e consulenze professionali. “Dopo averla regionalizzata proseguiamo nell’opera di attualizzazione della nostra società di servizi rinnovando l’ennesimo ufficio territoriale al fine di consegnare agli artigiani una struttura al passo con i tempi, pronta a sostenerli in ogni loro esigenza - afferma il presidente di Confartigianato-Imprese Udine e di Confartigianato Servizi Fvg, Graziano Tilatti, che sabato taglierà il nastro del nuovo ufficio insieme al presidente zonale Giusto Maurig e al Consigliere delegato di Confartigianato Servizi Fvg Daniele Cuciz. Puntiamo ad avere una struttura sempre più capillare e al passo con i nuovi adempimenti che burocrazia e digitalizzazione richiedono. La nuova sede risponde a questo obiettivo", afferma ancora Tilatti, "garantire alle nostre imprese servizi sempre più attuali e al personale spazi più ampi e confortevoli in cui lavorare”.

Con quasi 200 dipendenti e con 11 milioni di euro di fatturato, Confartigianato-Servizi Fvg fornisce alle aziende vari tipi di servizi: dalla contabilità alle paghe, dalla formazione per la sicurezza e l’ambiente, dall’elaborazione e gestione delle pratiche di contributo ai servizi fiscali, anche per le persone.