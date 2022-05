Confartigianato Udine lancia il MatchingDay_Job

Dopo Matching Day, l’evento creato da Confartigianato Udine per agevolare l’incontro tra imprese così da creare occasioni di collaborazione, con incontri B2B di 15 minuti, l’associazione di categoria è pronta a lanciare un nuovo format: si chiama MatchingDay_Job, organizzato con oltre 25 aziende artigiane in collaborazione con i servizi pubblici al lavoro della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e stavolta è pensato per incrociare domanda e offerta di lavoro. L’appuntamento è per venerdì 17 giugno pomeriggio a Reana del Roiale: imprenditori in cerca di personale e lavoratori in cerca di occupazione si incontreranno per tentare di superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro.

“Uno dei principali problemi che le imprese devono fronteggiare in questo periodo – dichiara il presidente di Confartigianato-Imprese Udine, Graziano Tilatti – è la difficoltà ad attrarre e trattenere personale qualificato sul quale si investono aspettative, formazione e accompagnamento. Con MatchingDay_Job vogliamo cercare di far incontrare domanda e offerta di lavoro, perché per crescere le nostre aziende hanno bisogno del capitale umano, senza il quale, e gli artigiani lo sano bene, non c’è impresa”.



MatchingDay_Job è organizzato in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che non solo pubblicherà le offerte di lavoro del sul portale, ma raccoglierà e selezionerà i candidati che sosterranno un colloquio di lavoro con le imprese durante l’evento del pomeriggio del 17 giugno prossimo. In questa fase preliminare sono state raccolte ben 50 offerte di lavoro* da 25 imprese del territorio. Le persone interessate possono candidarsi e inviare il proprio curriculum collegandosi con la sezione Offerte di lavoro del sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it.MatchingDay e questa nuova sezione “Job” sono sostenute da Confidimprese Friuli Venezia Giulia, Assicura Group e Intesa SanPaolo che affiancano Confartigianato-Imprese Udine nell’organizzazione della manifestazione fin dalla sua nascita dodici anni fa.L’evento è accompagnato da una serie di 3 incontri di “avvicinamento” dedicati agli imprenditori: “Attrarre e coinvolgere i talenti in azienda” (26 maggio dalle 18 alle 19.30), “C’è una sola occasione per fare una buona prima impressione” (31 maggio dalle 18 alle 19), “La gestione del colloquio di lavoro” (dalle 18 alle 19.30).Anche i candidati verranno coinvolti in un momento formativo a loro dedicato per aiutarli a valorizzare le loro competenze durante il colloquio di lavoro.Il reportMa cosa indirizza un giovane nella scelta di un’azienda piuttosto che di un’altra? Quali sono gli elementi, di welfare, organizzazione del lavoro, mansioni, che aumentano o diminuiscono l’appeal di un’offerta di lavoro? Confartigianato-Imprese Udine lo ha chiesto direttamente a loro, coinvolgendo quasi 200 giovani in un sondaggio per disegnare una sorta di mappa delle “aspirazioni” che consenta alle aziende di strutturare offerte di lavoro più attrattive e rispondenti a quanto i giovani vanno cercando. L’ufficio studi di Confartigianato ha elaborato le risposte che saranno presentate nell’incontro di giovedì 26 maggio “Come attrarre e coinvolgere i talenti in azienda”.Il campione è composto da 185 giovani, nati tra il 1997 e il 2005, che hanno partecipato al sondaggio rispondendo alle domande poste da Confartigianato, tra il 9 marzo e il 13 aprile. Il 75% maschi, il 25% femmine. Nel 56% sono diplomati a un istituto tecnico superiore, nel 21% in un centro/istituto di formazione professionale, nel 15% in un istituto tecnico, nel 9% in un liceo matematico.E veniamo alle risposte. Più della metà degli studenti, il 53%, ha le idee chiare sul mestiere che vuole fare, solo il 15% non ha ancora una vocazione definita. Dall’istituto tecnico superiore arrivano le maggiori preferenze per i mestieri di impiegato tecnico e tecnico presso aziende (manutentore, riparatore...). Tre studenti su 4 sono disponibili a lavorare nelle micro e piccole imprese, uno su 4 preferisce invece indirizzarsi in realtà medio-grandi.Ma cosa conta di più nella scelta dell’impresa? Al primo posto (con 8,1 punti su in range di voto dall’1 al 10) i ragazzi rispondono l’impressione di solidità e stabilità dell’impresa, seguono l’attenzione dell’impresa per l’ambiente e il sociale (7,5), quindi la dimensione internazionale dell’impresa (6,7), il brand (6,6).Immaginando il luogo di lavoro i ragazzi danno importanza all’ambiente, che deve essere pulito, luminoso e confortevole (8,9), all’uso dei dispositivi di sicurezza e di tutela ambientale (8,7), all’uso di macchinari e strumenti tecnologici aggiornati (8,6).Per cercare lavoro e avere informazioni sulle aziende che hanno posizioni aperte i ragazzi prediligono l’uso dei siti internet aziendali (7,7), siti online di ricerca/selezione del personale come Linkedin, Indeed, Monster (7,6), meno invece i social media (6,5) e i tradizionali centri per l’impiego e le agenzie interinali.Gli aspetti più rilevanti nella ricerca del posto di lavoro sono, nell’ordine, l’adeguata retribuzione (9,1), il contratto a tempo indeterminato (8,3), meno rilevante l’orario di lavoro. Apprezzato il welfare aziendale e in particolare la sanità integrativa per sé (8,2) e per i familiari (7,6).Bando alla ripetitività. I partecipanti al sondaggio hanno dato un voto di 8,1 al lavoro creativo e non ripetitivo, 7,9 al lavo per obiettivi (non semplice svolgimento per compiti assegnati), 7,9 all’autonomia, 7,7 al lavoro in team. E preferiscono lavorare in azienda: voto al lavoro in presenza 7,7 contro un 6,7 a telelavoro e smart working. Non disdegnano infine un lavoro che offre possibilità di missioni all’estero (7,2).Voglia di crescere. Conta, nella ricerca di un’occupazione, la possibilità di carriera (9) e di frequentare corsi o percorsi di formazione che accrescano le competenze professionali (8,7).Alla luce di queste risposte, Confartigianato Udine ha coinvolto alcuni esperti in incontri che si propongono di fornire alle imprese degli strumenti concreti per essere più attrattive verso i potenziali candidati, per facilitare l’inserimento dei neoassunti e per fidelizzare i talenti più preziosi.Il sondaggio ha evidenziato che, oltre allo stipendio, nella scelta di un luogo di lavoro contano molti altri fattori che possono essere valorizzati in particolare nelle aziende artigiane: un lavoro non monotono, ma che pone sfide nuove ed offre possibilità di crescita e di formazione, con giusti margini di autonomia e responsabilizzazione e con un po’ di flessibilità per coniugare i diversi aspetti della vita.*Le posizioniSettore ICT: 4 offerte per sviluppatori/analisti, 6 per posizioni commerciali/gestione clientiMarketing: 2 offerte per marketing digitale e comunicazioneLegno: 7 offerte per operai, falegnami e operatori macchine cnc9 installatori e manutentori impianti elettrici (compresi installatori fotovoltaico)7 impiantisti termoidraulici (installazione e manutenzione, compresa manutenzione caldaie)Attrezzisti e programmatori macchine cnc a controllo numericoTecnici manutentori meccaniciSaldobrasatore rameTecnici laboratorio settore progettazione elettronica e metrologicoImpiegati amministrativi