Confcommercio Fimaa, seminario a Udine

Importante appuntamento in Confcommercio Udine per gli associati del settore immobiliare. Lunedì 4 ottobre, a partire dalle 14.45, è in programma nella sede di via Alpe Adria a Feletto un seminario di approfondimento della Confcommercio Fimaa alla presenza del presidente nazionale Santino Taverna.

"Sarà l’occasione per fare il punto della situazione dopo un anno e mezzo di pandemia – anticipa il presidente provinciale Lino Domini –, un contesto che non ha influito sulle transazioni, ma ha modificato la domanda, con il cliente oggi propenso a comprare immobili con giardini, terrazzi e spazi abitativi che consentano di sopportare meglio la nuova realtà".

Il programma del seminario, dopo i saluti di Domini, prevede l’intervento di Taverna, che parlerà di mercato, dell’attività federativa e della deontologia professionale degli operatori. Chiuderà l’avvocato Daniele Mammani, consulente nazionale Confcommercio Fimaa, su privacy e antiriciclaggio.

Per prenotazioni tel. 0432/538714 o mail sindacale@ascom.ud.it.