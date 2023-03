Confcooperative, al via formazione per donne imprenditrici

Un percorso formativo per donne imprenditrici è stato annunciato oggi a margine della riunione della Commissione dirigenti cooperatrici di Confcooperative Fvg. “Confcooperative – ha spiegato la coordinatrice della Commissione, Mirella Berdini - vuole investire sulle donne e puntare sulla loro sempre maggiore presenza in ruoli di responsabilità in tutti i settori della vita economica”.

Nel mondo cooperativo – ha reso noto l’Ufficio studi di Confcooperative - le donne lavoratrici rappresentano il 52 per cento degli addetti. Con una presenza tuttavia ancora limitata, ma crescente, nei ruoli apicali: solo nel 25 per cento delle imprese cooperative le donne rappresentano la maggioranza degli amministratori della società. Il 33 per cento delle imprese si pone però l’obiettivo di una crescita del numero delle amministratrici donna nella propria impresa, come ha rivelato una ricerca svolta proprio dall’Ufficio studi di Confcooperative. “Un dato significativo che testimonia di una presa di coscienza tra le imprese della nostra regione”, ha commentato Berdini.