Confcooperative Pordenone fa scuola a Brescia

Vetrina nazionale per la cooperazione del Friuli occidentale: il presidente di Confcooperative Pordenone Luigi Piccoli parteciperà a Brescia alla Biennale della Prossimità (www.biennaleprossimita.it), il festival in cui dal 10 al 12 giugno si parlerà di questa particolare dimensione sociale, sospesa tra il sistema di welfare formale e organizzato e l’azione personale e privata, come l’aiuto dato a un amico.

Piccoli presenterà una buona pratica di intersettorialità cooperativa nei servizi di prossimità realizzatasi in occasione del primo lockdown della primavera 2020 e che ora potrà essere proposta all’interno dei Distretti del Commercio previsti dalla legge regionale Sviluppimpresa.

"Un progetto di intersettorialità tra nostre cooperative aderenti - ha spiegato il presidente - quella sociale de Il Piccolo Principe, tramite la sua Fattoria La Volpe sotto i Gelsi, e quella di consumo con Coop Casarsa, con i prodotti di quest'ultima distribuiti alle famiglie, che non potevano uscire di casa, da parte de Il Piccolo Principe insieme alla frutta e agli ortaggi delle proprie serre".

Un servizio di prossimità che tramite delle forniture a domicilio denominate kit AntiCovid19 hanno permesso a 500 famiglie del territorio di superare il periodo più duro della prima fase dell'emergenza sanitaria. Le famiglie potevano prenotare il proprio kit anche attraverso un'apposita app.

"Una partnership - ha concluso Piccoli - nel segno delle buone pratiche di intercooperazione, che proprio per rispondere alle sfide poste dal Covid-19 nel Friuli occidentale si son fatte più frequenti". Piccoli ha ricordato questa buona pratica anche nella recente assemblea soci di Coop Casarsa.