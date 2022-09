Confidi Friuli, garanzie fino all’80% per le rinnovabili

Confidi Friuli stringe un patto con Confapi Fvg, Confcommercio Udine e Confindustria Udine per favorire l’interesse delle imprese verso la produzione di energia da fonti rinnovabili. "Il conflitto in Ucraina ha di fatto aperto anche una grave crisi energetica", osserva il presidente di Confidi Friuli Cristian Vida. "In un contesto drammatico, riteniamo che le imprese possano cogliere l’opportunità per trovare soluzioni al problema. Non a caso, le tematiche della riduzione dei consumi e dell’impatto ambientale, del contenimento degli sprechi di risorse scarsamente disponibili, della sostenibilità sociale e della trasparenza sono entrate nei piani d’azienda".

Di qui la sottoscrizione assieme alle associazioni di categoria di una convenzione che impegna le parti a una specifica collaborazione a favore delle imprese, volta a promuovere lo sviluppo di iniziative congiunte finalizzate a valutare le implicazioni che i rischi climatici e ambientali comportano nelle loro attività, portandole a rivedere il modello di business e strategico.

"La difficile congiuntura che stiamo attraversando impone di accelerare il cambiamento", è il ragionamento delle associazioni di categorie che hanno condiviso i contenuti della convenzione con i presidenti Massimo Paniccia (Confapi Fvg), Giovanni Da Pozzo (Confcommercio Udine) e la vicepresidente Anna Mareschi Danieli (Confindustria Udine).

Nel concreto, si prevede il sostegno dell’accesso al credito per investimenti anche attraverso l’emissione di prodotti e strumenti finanziari di garanzia per la realizzazione di progetti che riducano il consumo energetico e favoriscano la produzione di energia da fonti rinnovabili. "Come Confidi Friuli – dichiara il presidente Vida – siamo pronti a coperture fino all’80%, nella convinzione che, in una prospettiva di medio-lungo termine, la cultura “green” sia uno dei fattori che sempre più fanno la differenza sul mercato".

Al fine di supportare la liquidità di imprese e liberi professionisti in difficoltà per i rincari dei costi delle forniture di energia, Confidi Friuli ha inoltre previsto la concessione di garanzie per i finanziamenti rateali fino a 50mila euro.