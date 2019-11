Confidimprese Fvg, festa per i 40 anni

In 40 anni il Confidimprese del Friuli Venezia Giulia ha garantito 1,3 miliardi di euro di affidamenti, soprattutto nei momenti più delicati dell’economia regionale quando più importante era tenere insieme il merito del credito e i valori della mutualità. Oggi Confidimpresa, l’unico in regione a operare con la vigilanza della Banca d’Italia, conta 14.000 soci, garantisce affidamenti per 320 milioni di euro e ha in essere un rischio che sfiora i 165 milioni di euro.

Per ripercorrere questi anni di impegno, professionalità e innovazione oggi, all'Auditorium dello Stadio Friuli a Udine, si è celebrato l'anniversario in due momenti: ai saluti iniziali del presidente di Confidimprese Fvg Roberto Vicentini, sono seguiti quelli dei rappresentanti delle Associazioni di Categoria del mondo dell'artigianato e dell'industria, quindi gli interventi di Ferruccio Dal Lin, di Revidata, che ha parlato degli indici di allerta per le crisi di imprese; Alessandro Carpinella, Head of Strategic Advisory and Corporate Finance di Prometeia, che si è concentrato sul futuro del credito e dei Confidi; a chiudere la prima parte l'assessore regionale alle Attività Produttive Sergio Emidio Bini.

Dalle 18.15, poi, la Tavola rotonda di confronto, moderata dal direttore editoriale del gruppo MediaFriuli Alfonso Di Leva e con la partecipazione di Stefano Miani, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari all'Università di Udine.