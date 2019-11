Confidimprese Fvg festeggia 40 anni

Confidimprese Fvg, primo confidi vigilato del Friuli Venezia Giulia, tra i primi dieci in Italia, oltre 14 mila soci e fidi garantiti per oltre 330 milioni di euro, si appresta a festeggiare i suoi primi 40 anni di fondazione. Una lunga storia a fianco delle imprese e degli imprenditori del territorio.

Per ripercorrere questi anni di impegno, professionalità e innovazione martedì 19 novembre, dalle 17 all'Auditorium dello Stadio Friuli a Udine, si celebrerà l'anniversario in due momenti: ai saluti iniziali del presidente di Confidimprese Fvg Roberto Vicentini, seguiranno i saluti dei rappresentanti delle Associazioni di Categoria del mondo dell'artigianato e dell'industria, quindi gli interventi di Ferruccio Dal Lin, di Revidata, che parlerà degli indici di allerta per le crisi di imprese; a seguire Alessandro Carpinella, Head of Strategic Advisory and Corporate Finance di Prometeia, si concentrerà sul futuro del credito e dei Confidi; a chiudere la prima parte l'assessore regionale alle Attività Produttive Sergio Emidio Bini.

Dalle 18.15 si aprirà una Tavola rotonda di confronto, moderata dal direttore editoriale del gruppo MediaFriuli Alfonso Di Leva e con la partecipazione di Stefano Miani, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari all'Università di Udine.