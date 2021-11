Confindustria e Intesa Sanpaolo, 30 miliardi per il Triveneto

Parte dal Triveneto il road show del nuovo accordo firmato tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese. Emanuele Orsini, vice presidente per Credito, Finanza e Fisco di Confindustria e Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo hanno presentato a Venezia l’accordo basato sul percorso congiunto “Competitività, Innovazione, Sostenibilità” che mette a disposizione delle imprese italiane 150 miliardi di euro per promuovere l’evoluzione del sistema produttivo su questi tre driver fondamentali per la crescita e in coerenza con il PNRR.

In particolare, digitalizzazione e innovazione, rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale, potenziamento delle filiere, sostenibilità sono al centro dell’Accordo siglato da Intesa Sanpaolo e Confindustria per le imprese. In una logica di superamento delle misure straordinarie adottate nel corso della pandemia, Intesa Sanpaolo ha previsto diversi strumenti per favorire la transizione verso soluzioni ordinarie di credito a supporto della liquidità delle imprese e a sostegno del loro equilibrio finanziario.

L’intesa consolida e rinnova la collaborazione più che decennale tra Intesa Sanpaolo e Confindustria che si è rafforzata nel corso degli ultimi anni. Queste iniziative congiunte hanno consentito di supportare decine di migliaia di imprese e PMI con credito per oltre 200 miliardi di euro.

Dall’intervento della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, è emerso che la ripresa dell’economia del Triveneto si sta mostrando più rapida delle attese, grazie ai segnali di vitalità del mercato interno e ai brillanti risultati ottenuti sui mercati esteri. Nel primo semestre del 2021 le esportazioni hanno recuperato quanto perso lo scorso anno, toccando nuovi record: il Trentino-Alto Adige mostra un aumento dei valori esportati del 10,4% rispetto allo stesso periodo del 2019; il Friuli Venezia Giulia evidenzia un progresso del 9,4%, mentre il Veneto è sopra del 5%. Il successo delle imprese del Triveneto sui mercati internazionali nasce da una competitività unica che affonda le proprie radici nella struttura reticolare delle filiere distrettuali: nel 2020 i distretti e i poli tecnologici del Triveneto monitorati da Intesa Sanpaolo hanno esportato 33 miliardi di euro (pari al 28% del dato nazionale), con un saldo commerciale di 19,6 miliardi di euro. Le esportazioni distrettuali rappresentano il 43% del totale in Veneto e il 52% in Trentino-Alto Adige.

Per continuare a competere con successo sui mercati internazionali è necessario un cambio di passo per gli investimenti. In particolare, vanno potenziate le infrastrutture digitali: in Veneto, ad esempio, solo il 57% delle famiglie ha accesso alla banda larga fissa veloce (contro il 66% nazionale) e il 24% a quella ultra veloce (vs 35% nazionale), mentre in Trentino Alto Adige solo il 20% dei comuni è raggiunto da banda larga veloce e ultraveloce (contro il 46% nazionale). Sono poi da rilanciare gli investimenti in innovazione: il Triveneto è ben posizionato in Italia, ma è in ritardo rispetto ai principali competitor europei. Va infine vinta la sfida ecologica anche attraverso maggiori investimenti in ricerca e sviluppo. E’ ancora bassa la quota di imprese con brevetti green: è sotto il 2% nel Friuli Venezia Giulia (1,8%) che è la regione più virtuosa; il Trentino-Alto Adige si ferma all’1,6%, mentre il Veneto all’1,2% (vs 1% in Italia).

Accrescere la competitività delle imprese, renderle più digitali, innovative e sostenibili sono passaggi indispensabili per rendere il Triveneto più attrattivo agli occhi dei giovani che emigrano all’estero: nel 2019 il saldo dei laureati che hanno scelto di risiedere all’estero è stato negativo per quasi 1.100 unità nel Veneto, per circa 280 unità nel Trentino-Alto Adige e per circa 660 unità per il Fvg.

Andrà quindi vinta la sfida del capitale umano, rinnovando competenze e “saper fare” e affrontando il tema del ricambio generazionale. Bisognerà puntare sull’avvicinamento della scuola al mondo di lavoro e in questo gli ITS rappresentano un modello formativo professionalizzante di eccellenza: in Veneto e in Fvg in 10 anni di vita si sono iscritti circa 7.300 giovani (pari al 17,7% del totale nazionale), che in quasi nove casi su dieci hanno trovato occupazione a un anno dal diploma.

“Per i piani di crescita delle imprese trivenete mettiamo in campo almeno 30 miliardi di euro, nell’ambito del plafond nazionale di 150 miliardi di euro, rinnovando l’azione congiunta con Confindustria. Dobbiamo consolidare la ripresa e fare in modo che sia diffusa nel tessuto produttivo, dando vita ad una economia strutturalmente più robusta, grazie al sostegno delle filiere che sono state un elemento di resilienza durante la crisi e oggi possono essere un propulsore per la ripartenza, agli investimenti nella transizione digitale e green e alla valorizzazione del capitale umano", ha dichiarato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. "Gli elementi alla base di questo accordo rientrano nell’ambito del nostro impegno complessivo ad attivare, nell’arco del PNRR, erogazioni a medio lungo termine per oltre 410 miliardi da qui al 2026”.

“L’Accordo con Intesa Sanpaolo e il plafond di 150 miliardi messo a disposizione delle imprese consentirà di attivare investimenti privati, generando un effetto moltiplicatore delle risorse del PNRR, e creando nuove prospettive di crescita sostenibile per il sistema produttivo italiano e per l’intero Paese", ha affermato il vice presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. “Dobbiamo accompagnare il Paese verso l’uscita dalla crisi pandemica e accelerare la ripresa, tanto più in territori industrialmente dinamici come il triveneto, agendo sui driver di crescita. Serve sostenere imprese e filiere alle prese con la doppia sfida della transizione sostenibile e digitale anche favorendo gli investimenti in ricerca e innovazione. In questa cornice, la precondizione essenziale è il riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese, appesantita dall’emergenza. È necessario allungare i finanziamenti garantiti e favorire la patrimonializzazione delle imprese”.