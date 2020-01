Confindustria guida le imprese verso Esof

Confindustria nazionale, assieme alla territoriale Confindustria Venezia Giulia, e la Fondazione Internazionale per il progresso e la Libertà della Scienza (FIT) con la firma dei presidenti Vincenzo Boccia, Sergio Razeto e Stefano Fantoni hanno dato vita oggi a un accordo di collaborazione in vista di Esof 2020, il Forum Europeo della Scienza che si svolgerà a Trieste dal 5 al 9 luglio.

Confindustria, attraverso il proprio Sistema, assicurerà la partecipazione delle imprese di tutto il territorio nazionale alla più rilevante manifestazione europea dedicata al dibattito tra scienza, tecnologia, società, politica e mondo delle imprese. Sono attesi 5mila partecipanti scientifici, 80 paesi coinvolti, 100mila visitatori e 200 eventi in programma.

L'appuntamento ha l’intenzione di contribuire ad affermare il ruolo dell’Italia e in particolare di Trieste come punto di riferimento dell’innovazione, della ricerca scientifica e della circolazione della conoscenza per 250 milioni di persone, afferenti al Centro-Est Europa, ma anche per la costruzione di una realtà in cui scienziati e imprenditori collaborino tra loro per l'innovazione e il futuro.

Lavorando a un sempre più stretto dialogo con il tessuto imprenditoriale, le ricadute economiche di Esof 2020 potranno andare oltre l'evento stesso e produrre condizioni favorevoli allo sviluppo delle aziende.

Centrale per le imprese è il programma “Science to Business” che è infatti uno dei punti fermi di Esof 2020 perché ora più che mai la Ricerca e Sviluppo pubblica e privata, nonché le istituzioni pubbliche e le imprese private, devono incrementare la loro interazione, lo scambio di conoscenze e competenze, come pure il trasferimento di tecnologie, al fine non solo di garantire l'innovazione tout court, ma anche la sostenibilità in tutti i settori, economici, ambientali e sociali.

Per fare questo, il programma Esof 2020 ha raccolto nei mesi scorsi, attraverso la Call “Science to Business”, proposte intorno a 4 filoni: Quarta rivoluzione industriale; Innovazione orientata al valore; Partnership pubblico-privato; Ecosistemi dell'innovazione.

Esof è un marchio di EuroScience, Your Voice on Research in Europe, Associazione non-profit tra ricercatori. L’Esof si tiene ogni 2 anni: Trieste segue Stoccolma (2004), Monaco di Baviera (2006), Barcellona (2008), Torino (2010), Dublino (2012), Copenhagen (2014), Manchester (2016) e Tolosa (2018).