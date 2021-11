Confindustria Udine, Benedetti presenta la sua squadra

Via libera alla squadra che guiderà per i prossimi quattro anni Confindustria Udine con il presidente Gianpietro Benedetti. Seconda tappa, questa sera, del percorso per definire i nuovi vertici.

Da Palazzo Torriani poco fa è arrivata la notizia, confermata in diretta su Telefriuli dal presidente Benedetti: Piero Petrucco sarà il vicepresidente vicario, mentre Dino Feragotto e la presidente uscente Anna Mareschi Danieli saranno i due vicepresidenti.

Benedetti, presidente del Gruppo Danieli, venerdì scorso era stato designato all’unanimità, con voto segreto, quale candidato alla guida degli industriali friulani.

Questa sera il Consiglio generale dell’associazione è tornato a esprimersi sulla squadra, che ha ricevuto circa il 70% dei voti favorevoli.

Per chiudere la partita – ma a questo punto si tratta di una formalità - sarà necessaria la convocazione dell’assemblea dei delegati, cui spetterà il compito di eleggere il nuovo presidente. L’appuntamento è fissato per il 15 dicembre.