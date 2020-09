Confindustria Udine incontra Oscar Farinetti

La presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli dialogherà con Oscar Farinetti, presidente di Eataly. L’appuntamento è per martedì 22 settembre, alle 17, nell’ambito del secondo webinar del ciclo “Confindustria Udine incontra”, una serie di eventi online promossi dall’Associazione degli Industriali della provincia di Udine con personaggi di spicco del mondo dell’economia e dell’impresa di livello internazionale.

“L’obiettivo di questi appuntamenti, il primo dei quali si era tenuto lo scorso luglio con l’economista Fitoussi - spiega la presidente Mareschi Danieli - è quello di offrire agli imprenditori e ai manager del territorio, cui l’iniziativa è principalmente dedicata, uno sguardo rivolto al futuro. Il proposito è quello di accompagnare le nostre aziende nella conoscenza dei nuovi scenari economici internazionali determinati dalla crisi post covid-19. L’incontro con Oscar Farinetti ci permetterà anche di accendere i riflettori sulla capacità tutta italiana di avere intuizioni imprenditoriali capaci di aprire sbocchi di mercato al Made in Italy in tutto il mondo”.

Farinetti è il creatore di Eataly, primo supermercato dedicato all’alta qualità italiana. In 10 anni ha aperto 40 punti vendita di cui 22 in Italia e 18 all’estero: 3 in Giappone, 6 negli USA, Mosca, Istanbul, 2 in Dubai, Rhiad, Dhoa, Seul, SanPaolo, Monaco, Stoccolma, Parigi. Entro il 2021 Eataly si quoterà in Borsa per diventare "una public company globale e rappresentare l'italian lifestyle con ancora maggior forza". Ha collaborato ad attività di ricerca per diversi istituti tra cui il Cermes-Bocconi e l’Università degli Studi di Parma. Ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti: Laurea Honoris Causa in Economia - American University of Rome (2016), Laurea Honoris Causa in Marketing e Comunicazione -Università di Urbino “Carlo Bo” (2014), Premio America della Fondazione Italia USA (2013) e Premio Scanno per l’alimentazione (2012). Nel 2014 è stato indicato come uno dei papabili per la carica di ministro dell'Agricoltura. Scrittore di successo, ha pubblicato numerosi libri, l’ultimo dei quali, intitolato “Serendipity”, è già alla seconda edizione.

Per partecipare al webinar è necessario iscriversi sul sito di Confindustria Udine.