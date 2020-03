Confindustria Udine lancia un'assicurazione solidale

“Siamo tutti in prima linea, nessuno escluso", commenta la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli. "Per questo motivo ci stiamo muovendo in ogni direzione a sostegno dei nostri associati. È stata firmata oggi una convenzione a salvaguardia del benessere dei nostri dipendenti con SMB Scala & Mansutti Broker SRL, di concerto con Mansutti SPA, che prevede la messa a disposizione dei nostri associati di una copertura specifica in una logica di solidarietà. Infatti, Confindustria Udine donerà 1 euro per ogni dipendente inserito in copertura, che andrà ad alimentare la raccolta fondi a sostegno del Dipartimento di anestesia e rianimazione dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine già promossa dall’Associazione degli industriali di Udine”.

“Ci teniamo a precisare che, rispetto ad altre offerte del mercato, abbiamo mantenuto il costo a dipendente di 9 euro: questo avverrà senza applicazione di alcun caricamento provvigionale", spiegano da SMB Scala & Mansutti. "Inoltre, la Cassa AreaSalus donerà ad un Ente Ospedaliero milanese 1 euro per ogni dipendente inserito in copertura. Riteniamo infatti che questa iniziativa debba avvenire senza benefici economici, in una prospettiva non utilitaristica”.

In sintesi le garanzie previste sono: indennità di 100 al giorno, a partire dall’ottavo giorno di ricovero causato da infezione da Covid-19; indennità da convalescenza pari a 3.000 euro, corrisposta alla dimissione dall’istituto di cura a seguito di ricovero in terapia intensiva causato da infezione da Covid-19; pacchetto di assistenza post Ricovero per affrontare al meglio i successivi 14 giorni dalla dimissione.

La copertura sarà valida per sottoscrizioni avvenute entro e non oltre le 13 del 19 marzo 2020.