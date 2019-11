Confindustria Udine ospita l’ambasciatore d’India

Nell’ambito delle manifestazioni dedicate a Pio Tessitori, organizzate in questi giorni a Udine, Confindustria Udine ospiterà domani, venerdì 22 novembre, a partire dalle 17, la visita di Reenat Sandhu, ambasciatore d’India in Italia, e di Binoy George, console generale d’India a Milano. I rappresentanti indiani saranno accolti a palazzo Torriani dalla presidente Anna Mareschi Danieli per un incontro istituzionale incentrato sui rapporti economico-industriali tra Italia e India.

Nel primo semestre 2019, l’export del Friuli Venezia Giulia verso l’India, che ammonta a 65milioni 212 mila euro, è cresciuto del 7,7% (media italiana +5,2%) rispetto ai primi due trimestri del 2018, trainato dalla vendita di macchinari e apparecchiature (37milioni 430mila euro, +0,8%) e da prodotti della metallurgia (12milioni 219mila euro, +11,6%).

Anche l’interscambio commerciale tra Italia e India è in continua crescita. L’Italia è il quinto partner commerciale di Nuova Delhi tra i Paesi UE (dopo Germania, Belgio, Regno Unito e Francia). Tra i settori strategici per l’internazionalizzazione delle imprese italiane si segnalano le infrastrutture, la meccanica e meccatronica, le energie rinnovabili, il comparto automobilistico, il settore delle tecnologie agroalimentari e dell’ICT.

Macchinari e apparecchi continuano a rappresentare la prima voce dell’export italiano in India, con una quota attorno al 40%; oltre un quarto delle importazioni italiane dall’India rientrano invece nella categoria tessile-abbigliamento-accessori in pelle.

Si stima inoltre che, attualmente, siano operative oltre 600 entità legali e stabilimenti italiani in India, presenti sotto tre forme principali: sussidiarie possedute al 100%, joint ventures o uffici commerciali di rappresentanza.