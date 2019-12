Confindustria Venezia Giulia premia le imprese

Un appuntamento per riconoscere il valore delle imprese, parte imprescindibile del nostro tessuto socio-economico, e per tributare a quattro imprese di lungo corso e a dieci aziende che si sono distinte per il loro contributo allo sviluppo della Venezia Giulia. Questo il senso dell’iniziativa "Conoscere e conoscersi", promossa da Confindustria Venezia Giulia, giunta alla terza edizione.

Il riconoscimento anche quest'anno si impegna a valorizzare le realtà che sul territorio ogni giorno testimoniano la cultura positiva del "fare impresa" e a stimolare la conoscenza reciproca tra le azienda associate a Confindustria: in questo modo le attività che le aziende svolgono vengono sottolineate e viene evidenziato il valore aggiunto che apportano al contesto e si contribuisce a promuovere sinergie tra loro.

L’appuntamento si è aperto con l'introduzione del Presidente di Confindustria Venezia Giulia, Sergio Razeto, e con un riconoscimento in memoria di Pierluigi Maneschi, figura fondamentale dell'imprenditoria del territorio, scomparso lo scorso maggio, e ricordato da tutti come un imprenditore riconosciuto a livello internazionale, caparbio e generoso, concreto e visionario. Un uomo dal carattere forte e al contempo sempre propenso all’ascolto e al dialogo. Di seguito, il Presidente Razeto, il Vicepresidente, Diego Bravar e il Presidente Onorario, Gianfranco Gutty, si sono avvicendati nella consegna dei premi “Conoscere e Conoscersi” 2019.

I riconoscimenti alle imprese storiche sono stati tributati a Zinelli & Perizzi, da oltre 90 anni attiva nel settore dell’arredo, a partire da quello delle grandi navi, e oggi strutturata in quattro divisioni - Arredamento e Interior Design; Marine Division; Hotel Division; Tappezzeria - complementari e specializzate ciascuna nel proprio settore, che continua a ottenere risultati positivi grazie all’esperienza, alla grande professionalità e alla cultura del progetto, da sempre parte del DNA aziendale; Impresa Costruzioni Protto, da oltre 70 anni attiva in vari settori operativi dell’edilizia, spaziando da diretti interventi in edilizia residenziale privata ad appalti di opere pubbliche, con particolare riferimento al settore del restauro monumentale e delle campagne di scavo archeologico, ma anche di infrastrutture civili e militari; Trans Est, parte del Gruppo Chiarcosso, da 60 anni attivo nei settori della logistica e del trasporto di materie prime, semilavorati, rifiuti, con un fatturato che ha raggiunto i 25 milioni di euro, 200 dipendenti e un parco mezzi di 500 veicoli; Fogal Refrigeration, da 50 anni presente nella progettazione, realizzazione e distribuzione di “murali refrigerati”, ovvero frigoriferi dedicati alla grande distribuzione, ai rivenditori al dettaglio di generi alimentari e alla ristorazione, i cui prodotti sono ai vertici della classifiche europee di settore come migliori prodotti della propria categoria in termini di efficienza energetica, sostenibilità e qualità; e Italia Marittima, realtà nata apparentemente il 1° marzo 2006 come nuovo nome assunto dalla compagnia di “Lloyd Triestino di navigazione”, la cui storia risale alla nascita del settore shipping del Llyod Austriaco nel lontano 1836. Una realtà internazionale, protagonista a livello globale dei traffici marittini, grazie a navi container tra le più grandi al mondo, che collegano i principali porti del mondo in tutti i continenti.

Quattro i premi ad altrettante realtà distintesi per i progetti innovativi, in particolare per processi avanzati di telecomunicazione e digitalizzazione, attributi a Telit Communications, azienda parte di un gruppo leader globale nell'abilitazione di Internet of Things (IoT), che offre il portafoglio più ampio del settore di prodotti e servizi integrati per implementazioni IoT end-to-end, inclusi moduli di comunicazione cellulare in tutte le tecnologie, oltre che GNSS, Wi-Fi, moduli wireless a corto-lungo raggio, piani di connettività IoT e piattaforma per Servizi IoT; Flextronics Manufacturing, parte della multinazionale FLEX, un partner globale in grado di fornire alle imprese un servizio completo, dall’idea alla produzione su volumi, per lo sviluppo di prodotti intelligenti e connessi (sketch to scale). In particolare fornisce servizi per la produzione di componenti elettronici destinati ad essere utilizzati dai produttori di primo piano nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nell'elettronica di consumo, nell'industria computeristica, nell'industria delle apparecchiature mediche ecc;

- IKON, digital farm nata nel 1997, che utilizza le tecnologie più avanzate per esprimere la creatività a 360 gradi: web, mobile, virtual ed extended reality, games, 3D, video, wearable, IoT, installazioni interattive ed immersive; Innova Trieste, un’azienda altamente tecnologica che si occupa di sistemi elettronici e informatici integrati, utilizzati dalle forze dell’ordine per attività legali di investigazione ed operazioni di intelligence.

Si è proseguito con il tributo a due aziende del settore dolciario Witor’s, realtà fondata nel 1959 da Roberto Bonetti, come piccola azienda artigiana produttrice di prodotti di cioccolato con un primo laboratorio di cioccolato a Cremona, e ora terzo produttore in Italia nel settore per volume, con una consolidata leadership nei segmenti praline ed ovetti. Witor’s conta su 2 stabilimenti produttivi (a Cremona e a Gorizia), 18 linee produttive, 30 tipologie di confezionamento; La Giulia, storica industria dolciaria fondata nel 1958 a Gorizia che aveva come produzione riconosciuta quella di gomme da masticare, con il nome di Nevada, dal 1991 parte del gruppo Perfetti Van Melle, tra i leader mondiali del mercato delle caramelle. Oggi sono circa 6000 le tonnellate di caramelle dure, con e senza zucchero, e toffee prodotte all’anno da La Giulia.

L'incontro si è concluso con tre riconoscimenti ad aziende che hanno ottenuto dei risultati peculiari nel corso degli ultimi anni Siot, Società Italiana Oleodotto Transalpino costituita a Trieste nel 1964 allo scopo di gestire il tratto italiano dell’oleodotto transalpino compresi tutti i suoi impianti che dal porto di Trieste portano in Austria per raggiungere Ingolstadt in Germania, e da allora punto di riferimento per l’approvvigionamento energetico necessario alle aree più attive dell’economia europea. Una realtà protagonista della connessione tra la Venezia Giulia e l’Europa; Autamarocchi, azienda protagonista nel trasporto container, nel trasporto convenzionale a carico completo (FTL), nella logistica e nei servizi, da sempre orientata all’attenzione all’ambiente, che quest’anno ha ottenuto la certificazione “ISO:14067 Carbon Footprint”. Si tratta del risultato di un accordo volontario sottoscritto nel 2013 con il Ministero dell’Ambiente che ha visto l’azienda prima determinare la propria impronta ambientale e poi attivare un programma per la sua riduzione; Redaelli Tecna, azienda parte del gruppo austriaco Teufelberger, capace di realizzare un’ampia gamma di funi speciali in acciaio - anche di grandi diametri, tanto da conquistare diversi World Guinness Record - in grado di soddisfare una grande varietà di applicazioni con nuove opportunità di distribuzione sul mercato, che eroga anche un servizio tecnico completo, per risolvere qualsiasi problema in cui sia coinvolta una fune.