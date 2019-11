Connext Venezia Giulia è una giornata dedicata a Partnership & Business tra aziende, promossa da Confindustria Venezia Giulia, che si terrà giovedì 14 novembre, dalle 8.30, nella sede del MIB Trieste – School of Management (Largo Caduti di Nasiriya 1 – Trieste), strutturata in una mattinata di convegno e un pomeriggio dedicato a incontri di business matching tra imprese.

La mattinata vedrà una serie di relazioni in cui saanno presentate alcune delle principali novità in tema di investimenti imprenditoriali sul territorio della Venezia Giulia, con focus sull’allargamento orizzontale delle filiere e sul rapporto tra il mondo della ricerca e le imprese. A portare le loro testimonianze: Alfonso Franciosi, Presidente Elettra Sincrotrone Trieste, con un intervento su “La Nuova Macchina di Luce e le Sue Applicazioni”, Stefano Fantoni e Maja de' Simoni, rispettivamente Champion e Project Manager di ESOF2020, su “ESOF2020: un'opportunità di dialogo tra scienza e imprese” e di David Bernardi, Senior Vice President Procurement Fincantieri, su “Fincantieri e la filiera della Navalmeccanica”.

A seguire, il punto su Connext 2020, l’incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria, organizzato per rafforzare l’ecosistema del business in una dimensione di integrazione orizzontale e verticale, di contaminazione con il mondo delle startup e di crescita delle filiere, che si terrà a Milano il 27 e 28 febbraio 2020 e sul sostegno di Confindustria allo sviluppo di nuovi Partenariati Industriali Ricerca - Innovazione per la crescita.

Nel pomeriggio Elettra Sincrotrone Trieste e Fincantieri incontreranno per una serie di B2B i loro potenziali nuovi fornitori che si saranno candidati compilando l’apposita scheda online e che verranno ricontattati dalle aziende stesse per fissare gli appuntamenti.

Connext Venezia Giulia è un evento ingresso libero, fino all’esaurimento dei posti disponibili in sala, ed è aperto alle aziende associate a Confindustria, che avranno accesso prioritario, ma anche a aziende e professionisti non associati che si saranno accreditati onlibe su: http://bit.ly/ConnextVG, scegliendo tra il “biglietto” per partecipare a tutta la giornata e quello per i soli interventi del mattino.