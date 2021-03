Consorzi Agrari, arrivano i prodotti a marchio

Dopo il lancio di una serie di giornate formative dedicate a oltre 200 tra tecnici e dipendenti, Consorzi Agrari d’Italia, primo soggetto nazionale totalmente integrato nella filiera agroindustriale, lancia un’altra importante e fondamentale iniziativa per il rilancio dell’agricoltura italiana. Arrivano sul mercato i prodotti a marchio Cai: si tratta di sementi, concimi e prodotti fitosanitari in grado di coniugare qualità e sostenibilità ambientale premium a prezzi competitivi. La nuova linea di prodotti è riservata alle aziende agricole che guardano al futuro sostenibile della più importante industria green del Paese: l’agricoltura.

I prodotti sono offerti ad un prezzo agevolato che Cai può offrire grazie alle proprie economie di scala e alla capacità di negoziare alla pari - come soggetto forte e indipendente - con i principali player del settore. Da questa settimana, in tutte le 180 agenzie Cai dislocate sul territorio italiano, sarà possibile acquistare prodotti fondamentali per la gestione dei terreni, utili a garantire rese di qualità contribuendo al contempo ad aumentare la competitività delle imprese agricole rafforzando il loro ruolo all’interno della filiera agroalimentare nazionale.

Si tratta di un ulteriore tassello nel progetto di modernizzazione pianificato dai Cai, che permetterà agli agricoltori di incrementare la qualità dei prodotti, ridurre i costi sui materiali e mezzi tecnici grazie alle economie di scala, e al contempo perseguire l’obiettivo della salvaguardia dell’ambiente tutelando e rispettando sempre la ricchezza dei suoli, patrimonio da custodire e tramandare.

Tra le sementi saranno immediatamente disponibili frumento tenero, frumento duro, e orzo bio, a testimonianza della grande attenzione di Cai verso questo settore. A tal proposito ricordiamo che Cai oggi è la principale azienda sementiera italiana con 1,1 milioni di sementi prodotti e 4,4 milioni di quintali di cereali gestiti.

Per massimizzare la risposta produttiva delle varie colture, esaltare la qualità, innovare e non gravare sul bilancio aziendale, dopo attente verifiche sperimentali svolte nei diversi territori, Cai ha deciso di puntare su tipologie di concimi capaci di mantenere inalterate le caratteristiche dei suoli e di favorire il rafforzamento delle produzioni. L’offerta propone prodotti d’eccellenza a prezzi vantaggiosi per la concimazione azotata, fosfatica e per l’agricoltura biologica.

Il catalogo dei fitosanitari a marchio Cai è il risultato di un’attenta analisi effettuata in collaborazione con le più grandi aziende del settore. Questa partnership ha dato origine a formulati, registrati dal Ministero della Sanità, a bassa tossicità, utilizzabili anche in agricoltura biologica perché in grado di non lasciare residui sui terreni e sulle derrate agricole soggette ai trattamenti.

Nell’ottica della condivisione dei know-how e delle expertise del settore, a tutte le aziende agricole che si affideranno ai prodotti CAI sarà garantita una costante assistenza e analisi dei terreni e dei singoli fabbisogni.