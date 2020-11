Consorzi industriali, nuovo modello di relazioni

Un moderno ed elevato livello di relazioni industriali è elemento di garanzia per le imprese che intendono investire nel territorio: in quest’ottica Confindustria Alto Adriatico ha garantito alle organizzazioni sindacali la propria disponibilità alla costruzione di un nuovo modello di relazioni dedicato ai Consorzi industriali. Tra i punti da iscrivere nel documento, come suggerito dagli stessi sindacati, l’istituzione di momenti di informazione periodici e strutturali sull’evoluzione industriale e occupazionale in quelle specifiche aree.

La necessità di una migliore e più efficace codifica dei rapporti è emersa durante l’incontro che il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ha avuto con i segretari territoriali di Cgil, Flavio Vallan, Cisl, Cristiano Pizzo, e Uil, Roberto Zaami, per un’analisi complessiva sulla situazione industriale del Pordenonese - con un focus specifico sui Consorzi.

"Nonostante la generale incertezza derivante dalla pandemia – ha detto Agrusti riferendosi al quadro generale – il Pordenonese continua ad attrarre importanti realtà per intraprendere nuove iniziative manifatturiere". Condizioni di competitività sintetizzate nel Sistema Pordenone, virtuosa sinergia istituzionale dei soggetti che ne sono coinvolti: dalla Fiera al Polo tecnologico, dall’Interporto al mondo dell’istruzione e della formazione.