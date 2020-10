Consorzio, Gorizia e Monfalcone verso l’unificazione

Dopo la delibera approvata dal consiglio comunale che va nella direzione dell’integrazione fra le strutture di Monfalcone e di Gorizia, per il Consorzio per lo sviluppo economico si apre una nuova importante fase che renderà l’ente più autorevole e qualificato. E’ questo il giudizio del sindaco Anna Maria Cisint e del presidente Renato Russo sostenitori di questo processo e che hanno inteso esprimere la loro soddisfazione per il raggiungimento di questo primo risultato.

Il nuovo soggetto peserà economicamente per oltre 63 milioni di euro, frutto della somma dei circa 50 della struttura monfalconese e dei 13 di quella Goriziana e metterà assieme competenze professionali rilevanti, ma soprattutto una diversa capacità di stare sul mercato potendo offrire servizi e aree fra loro integrate per essere competitivi sul mercato, anche in rapporto ad altre realtà regionali. Il presidente Russo sottolinea quanto la situazione precedente era pleonastica in un contesto territoriale che con la nuova articolazione esce rafforzato in una naturale integrazione, già presente nei fatti, ma che ora diventa operativa anche in termini funzionali.

Da parte del sindaco Anna Maria Cisint si mettono in luce soprattutto i vantaggi che ne potranno derivare.

“Fare politica industriale – sottolinea – significa anzitutto avere una capacità di pianificare le scelte indispensabili a sostenere la crescita di carattere territoriale, logistico e infrastrutturale e agire di conseguenza per creare condizioni atte a rispondere alle esigenze degli imprenditori e degli investitori. In passato si è parlato più volte di fare sinergia in questo campo fra la realtà di Monfalcone e quella di Gorizia e ora, con l’impegno anche del sindaco Ziberna, stiamo dando vita a questa nuova prospettiva che rafforza notevolmente la possibilità di realizzazione delle opere, quella della gestione dei servizi e l’azione di marketing economico. L’obiettivo fondamentale che ci poniamo e quello della crescita del lavoro e dello sviluppo. Guardiamo anche verso Trieste affinchè la nostra economia del mare possa ulteriormente decollare. Importante è anche l’elemento delle economie di scala e dell’efficienza che deriveranno dalla nuova struttura che, peraltro, garantirà gli attuali organici prevedendo però una migliore organizzazione del lavoro”. L’aumento complessivo del patrimonio, invece, porterà ad un incremento delle entrate ripetitive che, assieme alle economie di scala, avrà un conseguente riverbero sull’operatività finanziaria complessiva del Consorzio.