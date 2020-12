Consorzio Ponte Rosso, 2020 in controtendenza

La situazione di emergenza Covid-19 risulta già molto difficile per i cittadini. Immaginiamo quanto possa esserlo per le aziende che sono chiamate a produrre, “stare” sul mercato sempre aggiornate e confrontarsi con competitors nazionali ed internazionali. Il coronavirus ha messo in ginocchio tutti in prima battuta, ma è anche vero che le aree industriali di competenza del Consorzio Ponte Rosso - Tagliamento hanno retto all’urto.

Lo conferma il Direttore generale dell’Ente, Daniele Gerolin. “Nessun segreto o ricetta miracolosa. Tutto è frutto del Dna che caratterizza la nostra realtà. Il fatto che le imprese insediate siano per la maggior parte micro o piccole imprese, infatti, è risultato essere un vantaggio così come il fatto che le nostre aree sono caratterizzate da una forte eterogeneità produttiva ha permesso di registrare una tenuta del livello occupazionale. Dunque le imprese insediate hanno saputo stringere i denti e hanno messo in campo nuove strategie e hanno saputo utilizzare sia gli incentivi regionali - rilevanti e sostanziosi - che nazionali”.

I settori che hanno tenuto maggiormente ed anzi risultano in crescita sono quelli legati al vetro e all’alimentare e l’ambito della meccanica. “Nel complesso, non abbiamo registrato significative perdite dal punto di vista occupazionale. Questo grazie anche al fatto che alcune realtà imprenditoriali insediate si sono ampliate assumendo nuove figure e investendo rilevanti capitali, in particolare nel settore del vetro quali Bormioli Pharma, Vetri Speciali, nel settore food quali Bofrost Italia ed altre realtà aziendali internazionali”. Secondo gli ultimi dati (giugno 2020) il Consorzio conta complessivamente 220 aziende insediate nelle aree gestite, e sono più di 4.700 gli occupati.

E per il prossimo futuro? In Zipr si guarda con fiducia al futuro. “A partire dal 2021 saranno attuati diversi progetti di insediamento o ampliamento da parte di soggetti privati nelle aree della Zona industriale Ponte Rosso, che si tradurranno in almeno 350 milioni di euro investiti e la creazione di 300 nuovi posti di lavoro”. I nuovi investimenti previsti sono nel settore del vetro con l’arrivo della Julia Vitrum e una realtà nel settore del pet food.

Al contempo è lo stesso Ente consortile a investire per dare nuovi servizi agli insediati e non solo. “Ad esempio si concluderà nella primavera 2021 l’ampliamento di Lean experience fctory 4.0 (Lef), con un investimento di circa 4 milioni di euro. Altra notizia per noi molto importante, è la recente approvazione del progetto definitivo-esecutivo del nuovo Centro servizi che dal punto di vista architettonico, tecnologico e di fruibilità sarà all’avanguardia e costituirà una risposta concreta alle richieste e alle esigenze delle aziende, in un’ottica di ascolto e collaborazione che da sempre promuoviamo”. Il progetto è co-finanziato dal Consorzio Ponte Rosso - Tagliamento e dalla Regione FVG e vale circa 2.120.000 euro (circa un milione la quota regionale).

Altro progetto su cui si sta lavorando è l’efficientamento energetico con estensione della rete di illuminazione pubblica e utilizzo di lampade a Led in sostituzione dei punti di luce esistenti con conseguente adeguamento alla normativa vigente. L’importo totale dei lavori sarà di 785 mila euro, di cui 547 mila euro solo di lavori.

Tutti elementi quelli annunciati dal direttore Gerolin che denotano una chiara dinamicità del tessuto economico del territorio.