Consulenza aziendale con Coldiretti

Si parlerà di consulenza aziendale e dei fabbisogni delle imprese agricole nel workshop promosso da Coldiretti intitolato “La consulenza aziendale: sostenibilità, innovazione e sicurezza”, in programma il 13 febbraio a Udine nella sala Valduga della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, dalle 9.30. Un incontro rivolto alle imprese agricole nel corso del quale sarà approfondito il tema della consulenza aziendale con gli interventi del professor Francesco Marangon dell’Università di Udine, che parlerà della multidisciplinarietà indispensabile per una agricoltura sostenibile e multifunzionale, e dell’ingegner Federico Zanasi, esperto in materia di sicurezza sul lavoro, che illustrerà lo stato dell’arte in materia per le imprese agricole della regione.

Riccardo Fargione, dell’Area Economica di Coldiretti, descriverà quindi i fabbisogni delle imprese agricole del Friuli Venezia Giulia emersi dall’indagine effettuata dalla Confederazione nazionale. Non mancheranno i contributi istituzionali da parte della Regione Fvg con l’intervento di Romeo Cuzzit in materia di innovazione e dell’Ersa, rappresentata da Sonia Venerus, che presenterà gli strumenti che l’ente di sviluppo agricolo regionale sta sviluppando a favore delle imprese. La mattinata si concluderà con la testimonianza dell’Azienda Semiverdi di Pocenia nel suo percorso di innovazione e diversificazione.