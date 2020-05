Contagio Covid, negata la responsabilità dell'imprenditore

A fronte di una preoccupante circolare dell’Inail del 3 aprile, che equiparava il contagio a un infortunio sul lavoro e imputava la piena responsabilità all’imprenditore per il suo eventuale insorgere nel lavoratore, Confapi Fvg era prontamente intervenuta in sede nazionale, evidenziando l’assoluta incertezza circa la percezione del contagio e l’allarmante insinuazione che questo sia avvenuto sul luogo di lavoro. "Si sarebbe trattato di una presunzione di responsabilità gravissima e di un’incomprensibile e ingiustificata colpevolizzazione del datore di lavoro", chiarisce Massimo Paniccia, Presidente di Confapi Fvg.

"L’Inail, dopo numerosi interventi a livello nazionale, ha ora corretto la rotta e ha negato che la responsabilità datoriale assuma il profilo della responsabilità oggettiva, occorrendo, invece, un atteggiamento connotato da dolo o colpa che abbia concorso all’insorgenza del virus nel lavoratore. In altre parole il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere penalmente e civilmente dell’infezione da Covid solo se ne viene accertata la responsabilità".

"Se così non fosse stato - dichiara Paniccia - si sarebbe trattato del colpo ingiusto e finale da cui l’impresa non avrebbe potuto più riprendersi". Paniccia ha trovato un’apertura di buon senso nell’avvenuta rettifica dell’Inail.

"Ma si tratta - ha concluso - di una misura non ancora sufficiente. E’ il caso, infatti, che questa debba trovare un’esplicita codifica in una norma di legge, in quanto le imprese non possono permettersi di sostenere cause civili e penali, le quali vengono già intentate indipendentemente dalle rassicurazioni dell’ente".