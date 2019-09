Conte Bis, serve un cambio di passo

“Gli italiani sono stufi di questa politica. Anzi si sono proprio rotti”. A dirlo è il presidente di Ascom Confcommercio Pordenone, Alberto Marchiori, analizzando la situazione nazionale. “I cittadini che hanno votato, da una parte e dall’altra, hanno trovato un sistema che ha creato dei matrimoni improponibili”. Marchiori punta il dito sulla legge elettorale in vigore, il Rosatellum, considerato il primo responsabile della ‘confusione’. “Si è fatta volutamente legge che nascondeva la volontà di non dare la governance del Paese al M5S. Ma chi ha la maggioranza deve poter governare per 5 anni”.

Per Marchiori, il Governo gialloverde aveva centrato la diagnosi dei mali del Paese, ma aveva fallito nella cura. “E’ nato con un contratto che individuava cose positive, specie nella chiave di lettura dei problemi, mi riferisco in primis all’Europa, poi al problema della sicurezza e dell’immigrazione, senza dimenticare la burocrazia e le tasse su imprese e lavoratori. Ma è stato sicuramente carente nelle ricette”.

Al Conte Bis, Marchiori chiede “un cambio di passo nel ruolo dell’Italia in Europa, presentandosi con toni diversi e creando un rapporto costruttivo. Dobbiamo far valere il peso del nostro Paese. In chiave nazionale, serve dare una botta di fiducia. E far ripartire le grandi opere, realizzando riforme equilibrate”.