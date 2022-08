Continua il 'braccio di ferro' sui motori Wartsila

La nave Uhl Fusion, giunta a Trieste (dove si trova in rada) e che deve caricare 12 motori prodotti alla Wartsila e destinati alla Daewoo in Corea del Sud, chiederà all'Autorità portuale di operare in 'autoproduzione'.

Una procedura che, in caso di autorizzazione, comporta l'impiego dell'equipaggio per effettuare le manovre sulla nave per stivare il carico. Un'eventualità che, in parte, scongiurerebbe la possibilità che lo stato di agitazione dei dipendenti portuali, in solidarietà con i lavoratori Wartsila, rallenti le operazioni.

I sindacati, infatti, hanno proclamato uno sciopero a oltranza per rallentare o impedire il trasferimento dei motori con l'astensione degli addetti a spostamento, imbarco e rizzaggio.

Mentre i lavoratori della multinazionale finlandese invocano la partecipazione della città alla mobilitazione, la Triestina Calcio che ha chiesto di spostare la partita d'esordio in serie C contro il Pordenone dal pomeriggio alla sera del 3 settembre per evitare la concomitanza con la manifestazione.

L'azienda, in una nota, sottolinea come "dopo aver annunciato i piani relativi alle attività manufatturiere di Trieste e aver partecipato a un tavolo di confronto al Ministero dello Sviluppo Economico il 27 luglio, Wärtsilä ribadisce lo svolgimento del proprio operato in conformità al quadro legislativo italiano. L’azienda sta seguendo correttamente la procedura indicata dalla legge, che prevede al termine di 60 giorni dalla data di comunicazione di avvio della stessa, la presentazione di un piano per mitigare le ricadute occupazionali ed economiche conseguenti alla decisione presa".

"A oggi Wärtsilä ha dimostrato, in tutte le sedi e i tavoli di confronto a cui l’azienda ha preso parte, la piena volontà e disponibilità a collaborare con i sindacati e le Istituzioni per identificare le misure a sostegno dei suoi lavoratori nell’ambito della procedura di legge. E’ interesse comune assicurare il futuro delle funzioni che resteranno operative e importanti per l’azienda a Trieste e in Italia anche negli anni a venire: ricerca e sviluppo, vendita, project management, sourcing, assistenza e formazione", conclude la nota del gruppo finlandese.

Sul caso oggi è intervenuto nuovamente anche il governatore Massimiliano Fedriga che, a L'aria che tira su La7 ha annunciato la sua presenza in piazza il 3 settembre. "I motori in porto al momento sono ancora di proprietà di Wartsila, quindi il problema della mancata consegna è dell'azienda ed è dovuto alla scelta scellerata di chiudere la produzione, contro i suoi stessi interessi, anche alla luce dei rapporti con clienti italiani importanti, come quello con Fincantieri".

"Il ministro Giorgetti segue la situazione da un anno e aveva ricevuto ampie rassicurazioni dal Governo finlandese, poi smentite dalle scelte dell'azienda", ha poi precisato Fedriga. "Oggi abbiamo un problema concreto e ci troviamo di fronte a una situazione molto complicata, ovvero una procedura di licenziamento in base a una norma che, di fatto, favorisce le delocalizzazioni. Istituzioni e sindacati si trovano in una situazione insostenibile, letteralemte con la pistola alla testa, perchè se non si firma la procedura i lavoratori non possono accedere alla cassa integrazione...".

In merito all'ipotesi di una nazionalizzazione, invocata oggi anche da Rocco Palombella, segretario generale Uilm, "c'è un problema tecnico: Wartsila ha bloccato l'utilizzo dei brevetti. Sicuramente si potrebbero attirare altri produttori, ma ci deve essere anche la volontà di vendere a un competitor", spiega Fedriga. "Serve un approccio molto serio, non da campagna elettrale. Finchè Wartsila non deposita un piano e continua con questa impostazione folle, non abbiamo armi oggi per agire. Mi auguro che anche in Europa si muova qualcuno, visto che la multinazionale ha ricevuto finanziamenti pubblici e sul tavolo ci sono aiuti finlandesi", ha concluso Fedriga.

“Non lasceremo nulla di intentato, percorreremo tutte le strade possibili per evitare una catastrofe per l’industria triestina e regionale. Oggi al prefetto di Trieste abbiamo affidato le nostre gravissime preoccupazioni per il futuro dei lavoratori e soprattutto abbiamo rinnovato a Giorgetti, attraverso il rappresentante del Governo, la richiesta urgentissima di convocazione del tavolo al Mise. Appaiono tuttora incomprensibili le ragioni che si sono intermesse a un’azione concreta del ministro, al di là delle deprecazioni iniziali”. Lo afferma la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani, che oggi assieme alla segretaria del Pd provinciale di Trieste Caterina Conti, ha incontrato il Commissario del Governo Annunziato Vardè.