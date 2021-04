L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie) in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone organizza la Giornata di formazione online “Continuità e codice della crisi d’impresa: doveri, strumenti di salvaguardia e opportunità”. L’appuntamento formativo è in programma giovedì 22 aprile 2021 dalle 14.15 alle 18.15 in diretta webinar ed è accreditato per la formazione professionale continua, consentendo ai partecipanti di maturare 4 crediti formativi.

Il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, introdotto dal Decreto Legislativo n.14 del 12 gennaio 2019, ha riformato in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali e ha introdotto le procedure di allerta, adeguando la normativa italiana a quella già in vigore in altri Paesi europei. Tra i principali obiettivi del nuovo codice vi è quello di favorire la continuità aziendale e offrire all’impresa una serie di strumenti utili a intercettare i segnali di uno stato di difficoltà, sia da un punto di vista reddituale, che patrimoniale e/o finanziario.

Con il D.lgs. n.147 del 26 ottobre 2020 il legislatore ha introdotto disposizioni integrative e correttive al nuovo “Codice”, tra cui la competenza esclusiva in capo agli amministratori dell’istituzione di adeguati assetti organizzativi dell’impresa, la nuova definizione di crisi d’impresa e dei suoi indicatori, e l’innalzamento delle soglie rilevanti ai fini dell’attivazione della cosiddetta allerta esterna da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Obiettivo della Giornata è dunque fornire ai partecipanti gli strumenti per orientarsi sulle nuove disposizioni introdotte e affiancare le imprese che vivono una fase di crisi. La Giornata si aprirà con una panoramica sulla continuità e sulla crisi d’impresa, sull’evoluzione e i cambi di prospettiva, in particolare approfondendo aspetti quali il monitoraggio della continuità aziendale e i profili aziendali, le attestazioni della continuità nella crisi d’impresa, i nuovi principi e profili operativi, e le norme di comportamento del collegio sindacale. Un approfondimento sarà poi dedicato al mercato del distressed M&A analizzandone opportunità, rischi, tecniche di intervento e finanziamento della continuità.

Dopo i saluti di Fabio Marchetto, Presidente ADCEC delle Tre Venezie, Michela Colin, Presidente dell’ODCEC di Pordenone, e Lanfranco Maria Tenaglia, Presidente del Tribunale di Pordenone, intervengono come relatori: Fabio Buttignon, Professore Ordinario di Finanza Aziendale presso l’Università di Padova, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Andrea Gabola, Dottore Commercialista in Torino e Revisore Legale, Andrea Foschi, Consigliere Nazionale con delega alla crisi di impresa, Dottore Commercialista in Parma e Revisore Legale, Federico Bonanni, Head of Italian Restructuring Practice di KPMG Advisory, Marco Guglielminetti, Partner di QuattroR, Paola Tondelli, Illimity SGR - Presidente TMA Italia, Alessandro Trivillin, CEO – Calvi Holding Spa. Modera i lavori Massimo Zappalà, Avvocato e Professore a Contratto di Diritto delle Crisi d’Impresa presso l’Università di Padova.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org