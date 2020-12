Conto alla rovescia per il Cashback

Sono partite le iscrizioni al programma Cashback, il sistema che consentirà di ottenere un rimborso sugli acquisti effettuati con carte, bancomat e app di pagamento, al via dall'8 dicembre. Ed è stato subito boom per l'App Io. Oggi, infatti, è stata rilasciata negli Store la versione aggiornata, con l'implementazione del nuovo servizio disponibile tra i servizi della pubblica amministrazione.

Questa mattina gli utenti si sono trovati di fronte ad alcuni messaggi di errore mentre cercavano di iscriversi: "Si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa carta". "Non siamo riusciti a recuperare la tua carta PagoBancomat". "Non è stato possibile caricare i tuoi metodi di pagamento, riprova per piacere".

Il sistema, insomma, si blocca al momento di indicare i sistemi di pagamento elettronico con cui si intende partecipare al programma. PagoPa, che gestisce l'infrastruttura, si è scusata per i disservizi e garantisce di essere al lavoro per risolvere tutti i problemi.

Sarà comunque possibile iscriversi al Cashback in qualsiasi momento. Per partecipare e ottenere i rimborsi bisogna registrare i propri strumenti di pagamento digitale sulla app o nei servizi degli operatori.

Il Governo per il debutto ha preparato diversi vademecum online.

Il mese di dicembre sarà la fase "sperimentale" e darà diritto a un extra-cashback da massimo 150 euro sugli acquisti di Natale, soldi che saranno accreditati sul conto corrente a partire da febbraio. A gennaio si entrerà a regime con due rimborsi l'anno da 150 euro, ogni sei mesi, e due 'supercashback', cioè due rimborsi da 1.500 euro per i primi 100mila cittadini che faranno più transazioni.