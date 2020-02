Conto alla rovescia per Udine Design Week

Da lunedì 2 a lunedì 9 marzo il centro del capoluogo friulano si animerà per la quarta edizione di Udine Design Week (UDW), progetto organizzato dal Museo del Design del Friuli Venezia Giulia (MuDeFri), in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine e con il sostegno di Banca di Udine, Fondazione Friuli, IFAP, Aspiag Nordest ed Emilia Romagna, Montbel.

Ad annunciarlo, martedì 18 febbraio, sono stati Anna Lombardi, presidente del MuDeFri, nonché curatrice e coordinatrice di UDW, e Davide Boeri, presidente del GGI Udine, nel corso di una conferenza stampa congiunta tenutasi a palazzo Torriani. Udine Design Week sarà un evento all’insegna dell’arte e del design incentrato sul macro-tema del “Naturalmente artificiale/Artificialmente naturale”: un incontro con il mondo industriale che strizza l’occhio alla sostenibilità, perseguibile sia a livello produttivo, attraverso l’utilizzo di materiali riciclati, sia nell’ambito artistico, attraverso oggettistica, creazioni e installazioni che, grazie all’impiego di questi materiali, trovano un proprio spazio e una propria esplicazione progettuale. Saranno dunque proprio i materiali simbolo delle produzioni della nostra provincia - legno, metallo e plastica - i protagonisti della settimana udinese del design.

Saranno oltre 70 gli eventi in programma che si susseguiranno durante la manifestazioni, tra mostre, incontri e convegni e visite guidate: stimolanti occasioni per approfondire le tematiche che orbitano attorno al leitmotiv di quest’anno attraverso diverse modalità interpretative e punti di vista. Verrà inoltre istituito il Window Shopping Contest, una competizione tra negozi per aggiudicarsi il titolo di miglior vetrina della città.

Un’anticipazione di Udine DesignWeek si avrà peraltro già martedì 25 febbraio con l’inaugurazione, alle ore 15.30, della mostra di videomapping dal titolo “Donne al Bauhaus/Leonardo Designer” in galleria Tina Modotti, a cura del MuDeFri.

“In Italia - ha spiegato Lombardi - è vitale fare comunità, creare consapevolezza, riconoscere la creatività. Venezia, Firenze, Torino, Bologna, ma anche Palermo, Matera, Catanzaro e Udine si sono messe in rete, ognuna seguendo le proprie inclinazioni e promuovendo le proprie caratteristiche”.

Entusiasta della partecipazione anche il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine. “È bello sapere che stiamo agendo per valorizzare le nostre realtà aziendali - ha sottolineato il presidente Davide Boeri -, farle conoscere, farne comprendere il ruolo e l’importanza per la comunità e, al contempo, evidenziare la bellezza della nostra città”. Per l’occasione Il GGI Udine organizzerà, a palazzo Torriani, due convegni: “Ja, idee in azione e impresa in azione” (giovedì 5 marzo) e “Design e Sostenibilità” (lunedì 9 marzo).

A nome anche dei molteplici sponsor che sostengono questa iniziativa è intervenuta pure alla conferenza stampa Federica Binutti, di Banca di Udine.

Per una panoramica completa sull’evento, si rimanda al sito della Udine Design Week www.udinedesignweek.it