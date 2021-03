Contributi per la carta di qualificazione del conducente

Per bocca del Vice Presidente Denis Durisotto, Confapi Fvg ha espresso la più viva soddisfazione per la pubblicazione del bando da parte della regione Friuli Venezia Giulia per la concessione di contributi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, la CQC, anche in combinazione con il conseguimento di una patente di categoria superiore (da C in su). E’ questa la seconda tornata dopo quella del 2020, che ha riscontrato un lusinghiero numero di adesioni.

"La CQC – spiega Durisotto – è una abilitazione indispensabile per quanti, pur dotati di patente di guida di categoria superiore, intendono svolgere professionalmente l’attività di conducente di veicoli per il trasporto di merci o di persone, anche nei settori del c.d. conto proprio, come quello delle imprese edili. Purtroppo, in Friuli Venezia Giulia, come pure nel resto d’Italia, sono sempre meno coloro i quali desiderino farlo, tenuti lontano in primis dall’elevato costo per il suo conseguimento che, affiancato a quello della patente di guida superiore, può arrivare a costare fino a oltre 5.000 euro, troppo per giovani leve o disoccupati".

"La carenza di personale viaggiante è diventata critica da molti anni ed è ben testimoniata dal fatto che oggi nelle imprese di autotrasporto di merci l’età media del personale viaggiante si attesta a oltre i 50 anni di età, in mancanza, appunto, di un adeguato ricambio generazionale, anche considerando il personale proveniente da altri Paesi. È questo, oltretutto, uno dei maggiori fattori di penalizzazione per le imprese di autotrasporto e per questa ragione Confapi Fvg – continua Durisotto – da anni si è sempre fatta convinta promotrice in tutte le sedi (nazionale, regionale e camerale) di queste forme di contribuzione diretta (la più accessibile) a favore dei candidati conducenti".

"L’intervento agevolativo, che copre l’80% della spesa di frequentazione dei corsi CQC o “patente più CQC” fino a un massimo di 5.000 euro – conclude il Vice Presidente di Confapi Fvg –, va mantenuta anche per il futuro e almeno per tutto il tempo necessario a stabilizzare il ricambio generazionale nell’esercizio della professione e a superare una delle più gravi criticità presenti, accanto all’abusivismo estero, nel sistema trasportistico su strada nel Friuli Venezia Giulia".