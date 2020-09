Contributi previdenziali, no a discriminazioni

Con una lettera, a firma del Vicepresidente Denis Durisotto, a tutti i parlamentari del Friuli Venezia Giulia, Confapi Fvg ha rappresentato le vive preoccupazioni delle piccole e medie imprese regionali per la norma introdotta dal c.d. Decreto Agosto, la quale introduce una riduzione del 30% del totale dei contributi previdenziali dovuti per lavoro dipendente a favore delle imprese site nelle Regioni del Mezzogiorno d’Italia e in Umbria.

Quantunque l’agevolazione operi per il solo periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2020, essa costituisce – si legge nella lettera – un fattore di squilibrio fra imprese italiane, a tutto svantaggio di quelle del Centro-Nord e, più ancora, un pericoloso precedente per analoghi interventi discriminatori in campo contributivo e in altri campi ancora.

Le più preoccupate sono le imprese di trasporto su strada, le quali già devono subire lo svantaggio competitivo delle omologhe imprese dell’Est europeo, generato proprio dalla più favorevole struttura di costi (impositiva, previdenziale, contributiva et c.) vigente nei rispettivi Paesi. A questa verrebbe ora ad aggiungersi la concorrenza delle imprese dell’Italia meridionale, le quali operano diffusamente nelle relazioni di traffico interno e sono ben presenti sul territorio regionale.

Nel terreno della concorrenza l’Italia e l’Europa dovrebbero marciare – osserva ancora Durisotto – nel verso dell’omogeneità di trattamento e non degli squilibri territoriali. Da qui la richiesta ai parlamentari di rimodulare la norma in sede di conversione in legge del decreto, nel senso di non prevedere nessuna differenziazione, nel caso si voglia concedere un beneficio, ovvero di eliderla del tutto. Quanto meno, da una tale discriminazione andrebbe escluso, oltre ai settori esentati (agricoltura e lavoro domestico), anche quello dell’autotrasporto di cose in conto terzi, riconosciuto, formalmente anche in sede europea, come uno dei più sensibili sotto il profilo della concorrenza.