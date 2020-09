Controlli anti-Covid, cinque locali e 15 clienti multati

Continua la stretta nei controlli delle Forze dell’ordine per assicurare che la ‘movida’ a Trieste rispetti le regole anti-Covid. Ieri, sono state controllate sei attività. Cinque titolari sono stati sanzionati – due dalla Squadra Volante della Questura e tre dalla Polizia Locale - in via Torino e in via Rossini.

Oltre ai gestori, sono finiti nel mirino anche 15 clienti, che sono stati multati perché non indossavano la mascherina; anche in questo caso, l’attività è stata svolta in sinergia grazie alla collaborazione interforze, dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri.