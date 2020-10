Coop Alleanza 3.0, Milva Carletti Direttrice Corporate

Coop Alleanza 3.0 annuncia la nomina di Milva Carletti a Direttrice Generale Corporate. Il nuovo incarico rafforza la squadra manageriale della Cooperativa, che a luglio 2020 aveva visto l’ingresso di Piermario Mocchi come Direttore Generale Retail.

Manager di grande esperienza, Carletti ha maturato competenze specifiche in ambito Finance in importanti e primarie aziende italiane. Prima di approdare in Coop Alleanza 3.0, dal 2017 è stata Chief Corporate & Financial Officer di Gruppo UNA SpA (primaria catena nell’ambito dell’hotellerie) e ha avuto un lungo percorso in Manutencoop SpA (oggi Rekeep) culminato con l’incarico di CEO. È stata, inoltre, consigliere di amministrazione indipendente in IGD SIIQ SpA, UnipolSai SpA e di altre società del Gruppo Unipol, oltre a essere stata consigliere esecutivo e non esecutivo in Società del Gruppo Manutencoop SpA.

In Coop Alleanza 3.0, Carletti avrà la responsabilità di conseguire gli obiettivi previsti nel Piano di Rilancio e attinenti agli ambiti finanza, amministrazione e controllo, sistemi, partecipazioni e patrimonio immobiliare, integrando la propria attività con quella del Direttore Generale Retail che ha la medesima responsabilità dal punto di vista commerciale.

In considerazione della difficile congiuntura economica che, a causa dell’emergenza Covid, investe l’intero Paese, Coop Alleanza 3.0 rafforza ulteriormente la squadra manageriale con competenze di grande valore. La Cooperativa imbocca così un percorso di ulteriore focalizzazione sugli obiettivi di efficientamento e ripartenza, in linea con la direzione intrapresa nella prima fase del Piano di Rilancio.

“L’ingresso di Milva Carletti rappresenta un passaggio importante nel processo di rinnovamento dei vertici della Cooperativa. Il nuovo modello di governance di cui ci siamo dotati ci mette nelle condizioni di governare in maniera efficace la complessità insita nella natura stessa della nostra organizzazione e, al contempo, di presidiare con attenzione le aree strategiche del business. Dopo la nomina di un Direttore Generale Retail, con responsabilità estese sulla rete dei nostri punti vendita, la scelta della Direttrice Generale Corporate va nella direzione di un impegno ulteriore nel conseguimento degli obiettivi codificati nel Piano di Rilancio, i cui risultati stiamo già apprezzando”, ha commentato Mario Cifiello, Presidente di Coop Alleanza 3.0.

“Sono onorata di questo nuovo incarico perché Coop Alleanza 3.0 è un punto di riferimento per la vita economica e sociale del nostro paese. Metterò a disposizione della Cooperativa e dei soci le mie competenze, la mia esperienza e la mia determinazione per perseguire i risultati previsti del Piano di rilancio” ha commentato Milva Carletti, nuova Direttrice Generale Corporate di Coop Alleanza 3.0.