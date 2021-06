Coop Casarsa, bilancio approvato all'unanimità

Oggi l'assemblea dei soci di Coop Casarsa, il più grande gruppo della cooperazione di consumo tra quelli con sede direzionale in Friuli Venezia Giulia (forte di 15 punti vendita tra le province di Pordenone, Udine e Treviso e oltre 16 mila soci), ha approvato all'unanimità il bilancio 2020 chiuso in territorio positivo (+276 mila euro) e con fatturato di oltre 29,5 milioni di euro (+14%).

L'atto finale si è svolto al teatro comunale Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, cittadina dove la cooperativa è sorta 102 anni fa nel 1919 mantenendo, da allora, una salda vocazione di offerta per gli acquisti di tutti i giorni nelle comunità che serve. Una tendenza che, come emerso nell'illustrazione del bilancio, è stata rafforzata durante le fasi più acute dell'epidemia da Covid-19, in cui i punti vendita di Coop Casarsa, che impiegano 119 dipendenti tutti a tempo indeterminato, hanno risposto alle esigenze di beni di prima necessità da parte dei consumatori. Un servizio fondamentale, soprattutto nei piccoli paesi. La cooperativa si è impegnata pure nella solidarietà, donando 30 mila euro (pari all'11% del suo utile in bilancio) alle famiglie in difficoltà economiche a causa del Covid-19.

Durante la assemblea il presidente Mauro Praturlon – sul palco insieme al vicepresidente Cesare Giavi, al nuovo direttore generale Stefano Cesarin, il sindaco revisore Antonio Cancellieri e al segretario dell'assemblea Serena Panzarella - ha relazionato sul bilancio cooperativo, mentre Cesarin ha fornito anche dettagli su come siano cambiati i comportamenti di acquisto durante la pandemia.

“Il 2020 è stato un anno impegnativo – ha spiegato il presidente Praturlon – per tutta la nostra struttura, guidata dal nostro direttore generale Piergiorgio Franzon da poco andato in meritata pensione: a lui e tutti i dipendenti va un ringraziamento per quanto hanno fatto, offrendo un servizio che unito alla nostra qualità e convenienza ha permesso di attrarre clientela anche quando le limitazioni agli spostamenti sono venute meno. Siamo una realtà attenta alle comunità in cui opera, sempre fedele alle proprie radici mutualistiche e con dati economici solidi. Siamo in espansione visto che da inizio 2021 abbiamo aperto ad Azzano Decimo il nostro 15mo punto vendita”.

Infatti oltre ai dati prettamente economici di cui sopra, è aumentata anche la compagine sociale, con 197 nuovi soci lungo il 2020 per un totale attuale di 16 mila 649 associati. Numero che si riflette nella mutualità, ovvero la percentuale di acquisti fatti dai soci: fatto 100 il loro totale, il 59% è compiuto proprio dai soci che vedono in Coop Casarsa un punto di riferimento. In totale i clienti sono stati 1 milione 222 mila 572 e lo scontrino medio di ogni spesa è stato superiore ai 20 euro.

Come detto l'emergenza sanitaria ha anche cambiato parte dei comportamenti di acquisto dei consumatori. Aumento di oltre il 20% per gli acquisti di latticini, salumi, pesce e surgelati e del 14% per la carne, calo invece del 4% per il pane e pasticceria. “Una tendenza – ha spiegato il direttore generale Cesarin – determinata dal fatto che le persone hanno puntato su alimenti facilmente conservabili, soprattutto nei periodi di lockdown. Stando invece in casa, come si ricorderà, molti si sono dedicati ai prodotti da forno, da cui il calo nel settore dei pani e affini. Bene anche l'ortofrutta, +13%, con la confermata attenzione del benessere nell'alimentazione che si denota già da alcuni anni”.

Nel 2020 dal punto di vista commerciale sono state anche svolte diverse promozioni rivolte a soci e clienti, nonché è stato ristrutturato il punto vendita di San Giovanni di Casarsa, compiuto il rifacimento del reparto latticini-salumi a Cordovado e Fiume Veneto, di quello ortofrutta a Francenigo di Gaiarine e impostate le ristrutturazioni dei supermercati di Casarsa e San Martino al Tagliamento rinviate poi causa situazione sanitaria a quest'anno e ora già completate. Nel 2021 spazio alla ristrutturazione del punto vendita di Lestans (la cui cooperativa, poi fusasi con Coop Casarsa, sorse 100 anni fa nel 1921) e revisione della comunicazione nei vari punti vendita, sempre più a misura di cliente e attenti al risparmio energetico.

Come detto lo scorso anno, nella fase più acuta dell'emergenza Covid-19, la cooperativa ha donato 30 mila euro ai Comuni sul cui territorio in cui opera sotto forma di buoni spesa per le famiglie in difficoltà a causa della situazione sanitaria.

Una generosità proseguita con le iniziative dedicate ai soci, i quali con il contributo integrativo della cooperativa hanno donato fondi (che verranno liquidati prossimamente) al Banco alimentare del Friuli Venezia Giulia a favore degli indigenti nonché materiale didattico alle scuole del territorio con l'iniziativa "Cari soci fate i buoni scuola" (in fase di consegna in queste settimane).

All'assemblea di Casarsa, riservata ai soci della provincia di Pordenone (per quelli della provincia di Udine si era tenuta a Faedis e per quelli della provincia di Treviso a Francenigo di Gaiarine lungo la settimana) ha visto i saluti istituzionali di Lavinia Clarotto sindaca della Città di Casarsa della Delizia, per Confcooperative Pordenone della vicepresidente Renata Pitton in rappresentanza del presidente Luigi Piccoli e Gaetano Zanutti di LegaCoop FVG in rappresentanza di Alessio Di Dio direttore regionale e del presidente Livio Nanino. A tutti i soci votanti è stato donato un omaggio.

Coop Casarsa è attiva sul territorio provinciale pordenonese a Casarsa, San Giovanni, Fiume Veneto, Cordovado, San Martino al Tagliamento, Lestans, San Quirino, Marsure e Pravisdomini e Azzano Decimo, in quello udinese a Goricizza, Porpetto, Ruda e Faedis e in provincia di Treviso a Francenigo.