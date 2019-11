Coop Casarsa, un secolo di vita in un convegno

Un grande evento, con illustri ospiti regionali e nazionali, conclude le celebrazioni pubbliche per i cento anni di vita della Cooperativa di Consumo di Casarsa, realtà tra le più importanti del panorama della cooperazione del Friuli Venezia Giulia. Sabato 30 novembre si svolgerà infatti nella sala consiliare del Palazzo Conti Burovich de Zmajevich una mattinata di riflessione su passato, presente e futuro della cooperazione di consumo, alla quale parteciperanno tra gli altri Mauro Lusetti presidente Legacoop nazionale, Maurizio Gardini presidente Confcooperative nazionale, Marco Pedroni presidente Coop Italia mentre le conclusioni saranno affidate a Massimiliano Fedriga, presidente della Regione. Inizio alle 9.30 con ingresso libero fino esaurimento posti, mentre al termine ci sarà il brindisi del centenario con tutti i presenti offerto dalla cooperativa. Il tutto in collaborazione con la Città di Casarsa della Delizia, Confcooperative Pordenone, LegacoopFvg; Coop Italia.

Sarà anche l'occasione per presentare il lavoro di ricerca legato al libro "Coop Casarsa: da 100 anni al servizio della comunità", ricco di foto (tra cui quelle del maestro Elio Ciol e del figlio Stefano Ciol) anche inedite (diverse dagli archivi di Coop Casarsa e da quelli della Città di Casarsa) e curiosità. Tra queste da citare quella quando, per assenza di spiccioli, la cooperativa coniò negli anni Settanta delle proprie monete. Spazio tra le pagine anche alle testimonianze di chi, tra amministratori, soci e dipendenti ha partecipato ad alcune delle fasi salienti dello sviluppo della cooperativa e ad analisi su come è cambiata la spesa dei casarsesi lungo i decenni. E inoltre i ricordi di un cliente illustre, ovvero Pier Paolo Pasolini che durante l'infanzia e la giovinezza si recava nel primo spaccio della Coop a pochi metri dalla casa di sua madre nel centro casarsese.

"Un prestigioso evento con illustri ospiti - ha dichiarato il presidente di Coop Casarsa Mauro Praturlon - per celebrare la nostra storia iniziata con il coraggio di 12 soci fondatori che il 3 agosto 1919, in una Casarsa ancora provata dal passaggio per due volte in un anno sul suo territorio del fronte della Grande guerra da poco conclusa, si unirono, con anche il sostegno della parrocchia, per dare una risposta alle famiglie casarsesi che necessitavano di prodotti di prima necessità a un prezzo accessibile. L'idea funzionò talmente bene che già il 30 settembre altri 367 aderenti firmarono il libro soci. Da allora ne abbiamo fatta di strada, rimanendo però sempre fedeli alle nostre radici: ora siamo un solido gruppo interregionale, con 14 punti vendita, 16 mila soci, 120 dipendenti e 26 milioni di euro di fatturato annuale".

L'evento, intitolato "Coop Casarsa: da 100 anni al servizio della comunità" come detto si svolgerà nella sala consiliare del Palazzo Conti Burovich de Zmajevich in via Risorgimento 2 sabato 30 novembre.

Questo il programma. Ore 9.30-10 accoglienza partecipanti e caffé offerto da Coop Casarsa; ore 10 saluti istituzionali di Mauro Praturlon, presidente di Coop Casarsa, Lavinia Clarotto, sindaca della Città di Casarsa della Delizia e Giuseppe Graffi Brunoro, presidente Alleanza Cooperative Italiane Friuli Venezia Giulia; ore 10.15 intervento a cura di Giovanni Teneggi, referente nazionale Confcooperative per le cooperative di comunità “La cooperazione di consumo nelle comunità: dai beni ai servizi l’utilità di un’impresa sempre viva”; ore 10.45 Tavola rotonda “Le sfide future della cooperazione di consumo” modera il giornalista Rossano Cattivello, direttore de Il Friuli. Partecipano Mauro Lusetti, presidente Legacoop nazionale, Maurizio Gardini, presidente Confcooperative nazionale, Marco Pedroni, presidente Coop Italia; ore 11.45 Presentazione del libro sui 100 anni di storia di Coop Casarsa; ore 12.15 Conclusioni di Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. A seguire rinfresco e brindisi del centenario.

Infine domenica 1 dicembre Coop Casarsa offrirà ai propri dipendenti un pranzo celebrativo, ultimo appuntamento dell'anno del centenario.