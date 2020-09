Coopstartup, bando prorogato al 31 ottobre

In considerazione delle difficoltà relative al periodo legate al Covid-19, si è deciso di dare maggiore tempo ai partecipanti già iscritti al portale per elaborare i progetti dando inoltre ulteriore tempo ad eventuali nuovi partecipanti di iscriversi alla piattaforma è stato deciso di prorogare la scadenza del Bando Coopstartup Fvg 2020 al 31 ottobre anziché al 30 settembre.

Coopstartup Fvg è una iniziativa, giunta alla seconda edizione, promossa da Legacoop Fvg e Coopfond. Si tratta di un bando che prevede per i vincitori un premio a fondo perduto di 15.000 euro, ma si inizia con un percorso di formazione, tutoraggio, accompagnamento e accelerazione di possibili nuove imprese in forma cooperativa ed è orientato a favorire soprattutto l’occupazione e lo sviluppo di idee innovative.

Il bando - che è già aperto e scade il 31 ottobre - si rivolge a gruppi di almeno tre persone che portatori di una idea innovativa intendano costituire un’impresa cooperativa e a cooperative costituite nel corso del 2019. In estrema sintesi Coopstartup ha lo scopo di sperimentare nuovi processi di promozione cooperativa anche in ambiti di mercato inesplorati; progetti che introducano innovazioni tecnologiche e sociali.

In pratica dopo un primo percorso di formazione online sui temi legati alla cooperazione e alla nascita di startup, aperto a tutti gli iscritti, una commissione di esperti selezionerà i 10 gruppi che accederanno ad un percorso di formazione finalizzato a trasformare l’idea iniziale in progetto d’impresa. Saranno favoriti, con punteggio premiante, i gruppi e le cooperative composti in tutto o in parte da persone di età inferiore ai 40 anni. A conclusione di questo secondo percorso saranno decretati i tre progetti vincitori.

Per tutti i 10 gruppi selezionati saranno comunque previste una serie di agevolazioni per l’accesso al credito e la possibilità di ottenere sostegno sotto forma di servizi e capitale sociale. Il Bando è consultabile dal sito www.legacoopfvg.it cliccando sull'apposito banner e si chiuderà appunto il 31 ottobre 2020.