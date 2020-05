Cordenons: nuovo management nel Gruppo Tadi

Il Gruppo TADI di Cordenons, distributore italiano del marchio Triumph Adler, con oltre 16 milioni di euro di fatturato complessivo, dal 2018 è impegnato nel rilancio sul territorio nazionale dello storico marchio tedesco con una strategia commerciale per la quale ora rafforza anche il management.



Dal 1 aprile 2020, la Direzione Commerciale è stata affidata a un professionista storico del settore, Giovanni Bassetti, milanese, 55 anni, mentre l'organigramma si amplia con il ruolo di Direttore Generale, affidato a Roberto Franchi, 55, di Treviso.



Bassetti vanta una solida esperienza ultra trentennale in ambito Business & Marketing Strategy, Sales & Operation Management (network Diretti e Indiretti), e Change Management. In particolare, l'esperienza commerciale è maturata in primarie aziende multinazionali tra cui Philips, Xerox, Konica Minolta e Ricoh, venticinque dei quali ricoprendo incarichi apicali che gli hanno consentito di qualificarsi come esperto delle dinamiche di Vendita e Marketing in ambienti complessi a matrice B2B.



In TADI arriva per potenziare l'area commerciale.Le applicazioni sono, a marchio proprio, TA EASY FOLDER, registrato nel 2019."L'approccio TADI - spiega Bassetti -al quale proponiamo percorsi formativi orientati alla crescita delle proprie capacità commerciali, nonché ampi supporti per aumentare la propria forza di vendita. Al momento, i settori a cui ci rivolgiamo con applicazioni dedicate sono: autotrasportatori, studi legali, mondo della scuola, autoscuole, agenzie assicurative, imprese di manutenzione e agenzia immobiliari. E stiamo lavorando per coprire altre attività e professioni.", membro del CDA, è in TADI dalla nascita della società nel 2004 e ne ha seguito la crescita a livello sia commerciale sia organizzativo, di gestione del personale e amministrazione. Una esperienza completa che ne ha fatto il candidato ideale alla Direzione Generale a fianco dell'AD Fabio De Martini.Franchi sottolinea l'impegno dell'azienda a favore della nuova strategia commerciale:".