Coronavirus, Confartigianato congela il congresso

Slitta a data da destinarsi il congresso generale di Confartigianato-Imprese Udine che avrebbe dovuto riunire i dirigenti dell’associazione di categoria, il 6 marzo all’interno dell’istituto salesiano Bearzi, per aggiornare gli indirizzi della politica associativa.

L’emergenza Coronavirus, all’esame stamattina del presidente provinciale di Confartigianato-Imprese Udine, Graziano Tilatti, ha suggerito ai vertici associativi di rinviare l’appuntamento congressuale nonché tutti quelli in calendario per la settimana in corso.

Saltano dunque almeno fino al 1 di marzo le riunioni degli organi associativi - dai consigli zonali a quelli provinciali di categoria - nonché le attività formative, salvo non possano essere realizzate utilizzando strumenti di comunicazione a distanza. “Da parte nostra - afferma il presidente Tilatti - garantiamo la piena collaborazione alle iniziative messe in campo dalle istituzioni nazionali e regionali, comprese quelle a sostegno delle imprese e dei lavoratori, alle quali sta lavorando il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, penso in particolare alla Cig in deroga per le aziende con meno di sei dipendenti".

"Al Governo e alla Regione va un plauso per la celerità con cui sono intervenuti nel fronteggiare il contraccolpo che lo sbarco del virus in Italia sta portando all’economia. La speranza - conclude Tilatti - è che il tavolo d’emergenza convocato da Catalfo, che si riunirà nuovamente domani, diventi permanente e che il confronto sia allargato a tutti i ministeri competenti, per arrivare all’individuazione di interventi condivisi che siano efficaci nella tutela della salute pubblica e sostenibili per le attività economiche”.