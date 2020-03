Coronavirus, distributori automatici spenti

éindispensabile reagire in maniera proattiva per far fronte alla crisi scatenata dall’emergenza legata a coronavirus che è seriamente fuori controllo e creerà danni incalcolabili. Questo il commento di Mario Toniutti, vicepresidente nazionale di Confida e direttore generale del gruppo friulano Illiria, alle dichiarazioni ufficiali di Confida, l’Associazione italiana distribuzione automatica. Il settore della distribuzione automatica è infatti duramente colpito dagli effetti dell’emergenza epidemiologica. “I distributori automatici – spiega il presidente di Confida Massimo Trapletti - si trovano prevalentemente all’interno di scuole, università, palestre e centri di aggregazione che per effetto di decreti e ordinanze sono chiusi nelle principali regioni del Nord Italia. A tutto ciò si aggiungono le aziende che, facendo largo uso dello smart working, sono vuote. Il settore sta vivendo una gravissima emergenza: perde circa 16 milioni di euro a settimana e questo mette a rischio oltre 30 mila posti di lavoro, senza considerare quelli dell’indotto”. Fabrizio Cattelan, amministratore delegato della Cda, azienda specializzata nella distribuzione automatica, confermando che il momento è molto complicato sottolinea tuttavia che ogni distributore automatico è sottoposto a controlli igienico-sanitari ad ogni passaggio e i prodotti distribuiti sono tutelati da una filiera corta in quanto arrivano dalle case produttrici e vengono manipolati esclusivamente dall’operatore addetto al caricamento il quale, come di norma, è sottoposto a periodici aggiornamenti in tema di igiene garantendo perciò la migliore sicurezza.