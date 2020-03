Il Covid-19 blocca l'economia e le imprese vanno in crisi di liquidità. Ci sono, però, gli strumenti per non morire. Dove prendere i soldi? Analisi e scenari questa sera a EconoMyFvg, in onda alle 21 su Telefriuli (canale 11 o 511 in Hd, in streaming su telefriuli.it).

Con Alfonso Di Leva ci saranno Cristian Vida, presidente di Confidi Friuli, e Roberto Vicentini, presidente di Confidi Imprese.