Coronavirus, finanziamenti alle imprese penalizzate

Confcommercio Udine-Confidi Friuli estendono l’iniziativa avviata nei mesi scorsi a supporto delle imprese penalizzare dai cantieri aperti in provincia anche alla grave emergenza economica conseguenza della diffusione del coronavirus nelle regioni del Nord. L’intesa raggiunta con gli istituti di credito del territorio che già avevano aderito a quell'iniziativa concretizza la possibilità di concedere finanziamenti da 10mila a 50mila euro per una durata minima di 12 mesi e massima di 36, con un preammortamento massimo di 12 mesi, a condizioni particolarmente favorevoli e con decorrenza immediata.

"I nostri associati da subito ci hanno rappresentato una situazione comprensibilmente non facile a causa della preoccupazione dei cittadini sul fronte sanitario – osserva il presidente di Confcommercio provinciale Giovanni Da Pozzo – e abbiamo dunque concordato un’azione da poter avviare in tempi rapidi. Le banche hanno fatto la loro parte e contribuito a fornire alle Pmi una risposta di sistema ad un imprevisto certo non dipendente dalla volontà degli imprenditori".

Confidi Friuli, da parte sua, fornirà una garanzia a prima richiesta pari al 70%. "Ancora una volta – commenta il presidente Cristian Vida – ci siamo mossi nella consapevolezza di dover svolgere un ruolo chiave per le piccole e medie imprese in difficoltà. Ci conforta che le banche virtuose del territorio abbiano concordato sull’opportunità di tutelare il patrimonio economico".