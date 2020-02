Coronavirus, nessun problema alla Friulchem

Friulchem, l’azienda di Vivaro che si occupa di prodotti e integratori alimentari a uso umano e veterinario, in relazione all’emergenza Coronavirus informa che, a oggi, non sono stati rilevati problemi di produzione e spedizione dei prodotti, destinati per un'elevata percentuale al settore veterinario internazionale.

La società dichiara, inoltre, di aver da tempo diversificato le fonti di approvvigionamento e non avere, quindi, problemi nel rifornimento di materiali. Non ci sono stati rallentamenti nell’attività che sta continuando in modo regolare nei laboratori di Vivaro, con ulteriore attenzione alle norma igieniche.

In aggiunta, sono state prese precauzioni per la salute dei dipendenti e delle loro famiglie. Friulchem esprime la propria solidarietà nei confronti delle persone colpite, direttamente o indirettamente, dall’epidemia, con l'augurio che l’emergenza possa rientrare nel più breve tempo possibile.