Coronavirus, sanzioni pesanti per i locali che non rispettano le regole

Per i locali che non rispetteranno le direttive sul Coronavirus, le conseguenze sono molto pesanti: si può arrivare alla sospensione dell’attività e alla sanzione penale per il titolare.

La Confesercenti si mette a disposizione delle Amministrazioni e delle attività produttive per sottolineare la delicatezza del momento e favorire la miglior soluzione ai problemi derivanti dalla diffusione del Covid-19.

"Il fine è quello di contenere il numero dei contagi, poiché più alta è la percentuale dei positivi e maggiori saranno le misure per contenerne la diffusione", spiega Marco Zoratti di Confesercenti Fvg. "Onde evitare che il Fvg diventi zona rossa, con tutte le conseguenze del caso, dobbiamo tutti collaborare per il contenimento del contagio. I gestori dei pubblici esercizi e dei negozi devono essere rispettosi delle regole e farle rispettare ai propri dipendenti e ai propri clienti. I clienti, per contro, con pazienza e spirito collaborativo si debbono affidare alle indicazioni ricevute al momento dell’ingresso nel locale. Un cartello sarà distribuito nel modo più capillare possibile in modo da sollecitare tale collaborazione".