Coronavirus, smart-working per Generali e Allianz

Opzione smart-working per i colossi triestini delle assicurazioni, Generali e Allianz, per far fronte alla situazione determinata dal coronavirus. La compagnia del Leone già da diverse settimane ha costituito una Task Force che sta costantemente monitorando l’evolversi della situazione. Da stamani l’ingresso della torre milanese delle Generali è controllato da personale dotato di scanner termici per l’eventuale rilevazione della temperatura di dipendenti e visitatori. Nella Torre stamani erano presenti circa 1.700 persone sulle 2.100 postazioni disponibili. La Compagnia ha esteso lo smart working per tutti i giorni lavorativi ai dipendenti residenti o domiciliati nei comuni che sono stati e che verranno progressivamente identificati come soggetti a restrizioni. Ha inoltre invitato al massimo utilizzo dello smart working per i giorni contrattualmente previsti ai dipendenti di tutti gli altri comuni. Sono state infine avviate iniziative per eventi, incontri e viaggi per minimizzare il rischio di contagio.

Misure analoghe anche per l’altro colosso assicurativo triestino. Nella torre milanese di Allianz oggi è presente circa la metà dei 2.600 dipendenti, moltissimi dei quali hanno utilizzato lo smart-working. Ai lavoratori è stata data la possibilità di entrare al lavoro fino alle 10.30 e di uscire a partire dalle 16. Sono chiusi il bar (al 23.mo piano), le mense e la palestra. E’ vietato spostarsi fra i piani e i dipendenti devono rimanere al proprio piano di lavoro. E’ stato raccomandato di usare il badge negli ascensori per evitare di toccare la pulsantiera. Sono state sospese tutte le trasferte dei dipendenti in Italia e tutti gli eventi nella Torre. I dipendenti, infine, sono stati invitati a liberare le scrivanie da documenti e oggetti per facilitare pulizia e igienizzazione delle superfici.